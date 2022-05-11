Студент из Лондона отказался от фастфуда и похудел на 71 килограмм!

Британец Нитун Пувираджасинган из Лондона похудел на 71 килограмм, сообщает Daily Mail. Студент из Лондона весил 142 килограмма и тратил большие деньги на фастфуд и газировку каждый день. Причиной переедания он называл стресс из-за пандемии. В период самоизоляции многие люди питались высококалорийными продуктами, рискуя достичь стадии ожирения и попасть в группу людей с высоким риском заражения COVID-19.
«На ужин я всегда заказывал жареный рис, свиные ребрышки, куриные крылышки и кисло-сладкий суп. После этого ел лапшу и кусочек стейка. Даже несмотря на то, что меня тошнило от этого, я все равно съедал все», – рассказывает молодой человек.
В один момент он решил, что с него хватит, и отказался от жирной пищи. Нитун сделал тренажерный зал в своем гараже. Первые тренировки были трудными, но решение похудеть было сильнее, поэтому он продолжал тренироваться по пять раз в неделю.
Недавно диетолог обнаружил необычную причину потери веса – подробности здесь.
Парень сделал из своего гаража тренажерный зал, потому что стеснялся ходить в общественный. Да и плюсов у своего собственного зала больше: нельзя сослаться на плохую погоду или то, что лень идти на тренировку. Таким образом, он фактически жил в тренажерке. Ему удалось скинуть вес и прийти в свою лучшую форму.
«Я до сих пор не верю, что у меня получилось это сделать. Я очень сильно горжусь собой и теперь хочу помочь другим в борьбе с лишним весом».