4 августа отмечается день рождения шампанского. Чем ещё известен этот день?

Сегодня, 4 августа, отмечается Международный день дымчатого леопарда. В календаре экологических дат этот день появился совсем недавно. Он посвящен этому застенчивому и неуловимому виду кошачьих в надежде на то, чтобы увеличить популяцию дымчатого леопарда как в неволе, так и в дикой природе. Дымчатый леопард преимущественно обитает в Юго-Восточной Азии. Эти большие кошки имеют удивительный золотисто-черный окрас и поэтому часто становятся жертвами браконьеров. Еще одна особенность этих животных – уникальная пасть, которая раскрывается на 180 градусов, а в ней – пятисантиметровые клыки. Сейчас этот вид диких кошек находится под угрозой еще и из-за вырубки тропических лесов. Из трех подвидов дымчатых леопардов уже вымер тайваньский. В неволе проблему разведения этих животных усугубляет сложность подбора им пары. 4 августа День одиноких работающих женщин

4 августа отмечается День одиноких работающих женщин. Вообще, вклад женщин в экономическую и социальную сферы сложно переоценить. Но если женщина полностью отдается работе, забывая о личной жизни, то она становится некой «белой вороной» даже в самых прогрессивных странах. Успешные женщины, добившиеся высот в различных профессиональных сферах, те из них, кто самостоятельно идет по жизни, строит карьеру и приносит пользу обществу, заслуживают не меньшего уважения, чем любящие жены и заботливые матери. Они вносят свой вклад в работу и жизнь общества наравне с мужчинами. Этот праздник обращает внимание окружающих на право каждой женщины самостоятельно выбирать свой путь в жизни. 4 августа 1777 года в Лондоне состоялось первое в Европе театрализованное цирковое представление

Цирк как вид зрелищного искусства имеет многовековую историю еще со времен Древнего Рима. Но в современном его виде и понимании (с определенными атрибутами, зданием, законами развлекательного представления) цирк появился только в конце XVIII века. Основателем современного цирка считается английский кавалерист, старший сержант Филипп Эстли. 4 августа 1777 года в Лондоне состоялось первое в Европе театрализованное цирковое представление. Сначала в цирке Эстли были в основном конные номера, затем на арену стали выходить акробаты, жонглеры, канатоходцы и клоуны. Первый в Беларуси стационарный деревянный «Цирк братьев Никитиных» открылся в Минске через 100 с лишним лет – в ноябре 1884 года. 4 августа день рождения шампанского