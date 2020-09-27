Прямой эфир

Ани Лорак исполняется 42 года. Артистку поздравляют друзья и поклонники

27 сентября 2020 09:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. 27 сентября исполняется 42 года одной из самых популярных украинских певиц – Ани Лорак. Поклонники уже засыпают артистку поздравлениями.

«В этот особенный для меня день из глубины моей души хочу сказать одно слово. Благодарю!» – написала исполнительница на своей странице в Instagram.

Характер певицы в 11 фото: Instagram-обзор

Ани Лорак исполняется 42 года. Артистку поздравляют друзья и поклонники -1

Фото: instagram.com/anilorak 

Фанаты незамедлительно поздравили Лорак с днём рождения и пожелали всего самого лучшего.

«Пусть судьба тебя балует и оберегает, пусть за каждым хорошим днём наступает другой, ещё более прекрасный и счастливый, пусть всё невозможное станет возможным, а задуманное – исполнится»,

«Я так хочу пожелать вам всегда двигаться вперёд, любви искренней и взаимной, чтобы бабочки в вашем животе всегда оживали»,

«Хочется пожелать крепкого здоровья, неземной любви, огромного счастья, величайших успехов в карьере!»

«Мы жили не у черты бедности, а за нею». Пять малоизвестных фактов об Ани Лорак

Ани Лорак исполняется 42 года. Артистку поздравляют друзья и поклонники -4

Фото: instagram.com/anilorak 

Не остался в стороне и близкий друг певицы – Филипп Киркоров.

«С днём рождения, подружка моя! В тебе есть всё – всепоглощающее обаяние, яркая харизма, талант и целеустремлённость! Горжусь тобой, ты настоящий пример бойца за свою мечту! Иди смело, держись намеченного курса, никогда не сворачивай с пути к вершине!» – пожелал российский певец.

Ани Лорак исполняется 42 года. Артистку поздравляют друзья и поклонники -7

Фото: instagram.com/fkirkorov 

Кстати, ранее Ани Лорак отмечала ещё одно важное событие. Её дочери Софии исполнилось 9 лет – здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Ани Лорак # Филипп Киркоров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Увольнение стало толчком к лучшей жизни. Семь раз, когда люди потеряли работу, но обрели счастье
26 сентября 2020 14:23

Увольнение стало толчком к лучшей жизни. Семь раз, когда люди потеряли работу, но обрели счастье

Кто стал прототипом Анны Карениной? Её образ вобрал в себя судьбы трёх женщин
26 сентября 2020 14:12

Кто стал прототипом Анны Карениной? Её образ вобрал в себя судьбы трёх женщин

Из-за болезни у девочки деформировался подбородок. Вот как она выглядит после пластической операции
26 сентября 2020 11:20

Из-за болезни у девочки деформировался подбородок. Вот как она выглядит после пластической операции