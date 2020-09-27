Ани Лорак исполняется 42 года. Артистку поздравляют друзья и поклонники
Новости Украины. 27 сентября исполняется 42 года одной из самых популярных украинских певиц – Ани Лорак. Поклонники уже засыпают артистку поздравлениями.
«В этот особенный для меня день из глубины моей души хочу сказать одно слово. Благодарю!» – написала исполнительница на своей странице в Instagram.
Характер певицы в 11 фото: Instagram-обзор
Фото: instagram.com/anilorak
Фанаты незамедлительно поздравили Лорак с днём рождения и пожелали всего самого лучшего.
«Пусть судьба тебя балует и оберегает, пусть за каждым хорошим днём наступает другой, ещё более прекрасный и счастливый, пусть всё невозможное станет возможным, а задуманное – исполнится»,
«Я так хочу пожелать вам всегда двигаться вперёд, любви искренней и взаимной, чтобы бабочки в вашем животе всегда оживали»,
«Хочется пожелать крепкого здоровья, неземной любви, огромного счастья, величайших успехов в карьере!»
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Фото: instagram.com/anilorak
Не остался в стороне и близкий друг певицы – Филипп Киркоров.
«С днём рождения, подружка моя! В тебе есть всё – всепоглощающее обаяние, яркая харизма, талант и целеустремлённость! Горжусь тобой, ты настоящий пример бойца за свою мечту! Иди смело, держись намеченного курса, никогда не сворачивай с пути к вершине!» – пожелал российский певец.
Фото: instagram.com/fkirkorov
Кстати, ранее Ани Лорак отмечала ещё одно важное событие. Её дочери Софии исполнилось 9 лет – здесь подробнее.