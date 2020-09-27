Ани Лорак исполняется 42 года. Артистку поздравляют друзья и поклонники

«В этот особенный для меня день из глубины моей души хочу сказать одно слово. Благодарю!» – написала исполнительница на своей странице в Instagram.

Новости Украины. 27 сентября исполняется 42 года одной из самых популярных украинских певиц – Ани Лорак. Поклонники уже засыпают артистку поздравлениями.

Фанаты незамедлительно поздравили Лорак с днём рождения и пожелали всего самого лучшего.

«Пусть судьба тебя балует и оберегает, пусть за каждым хорошим днём наступает другой, ещё более прекрасный и счастливый, пусть всё невозможное станет возможным, а задуманное – исполнится»,

«Я так хочу пожелать вам всегда двигаться вперёд, любви искренней и взаимной, чтобы бабочки в вашем животе всегда оживали»,

«Хочется пожелать крепкого здоровья, неземной любви, огромного счастья, величайших успехов в карьере!»

«Мы жили не у черты бедности, а за нею». Пять малоизвестных фактов об Ани Лорак