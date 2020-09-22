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Спокойствие и безмятежность. 13 фотографий, которые помогут на пару минут забыть обо всём

22 сентября 2020 09:19
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Что для вас значит мир? Сначала на ум приходит планета или спокойствие и тишина? Более 11 тысяч фотографий были выбраны для участия в конкурсе, в котором нужно было ответить на этот вопрос. 21 сентября в Международный день мира определились победитель, а также финалисты конкурса. Предлагаем и вам взглянуть на эти безмятежные снимки.

Победителем стал фотограф из Кении.

«Я хочу почтить память людей, погибших в результате насилия и войн во всем мире, и распространять послание мира и надежды, повышая уровень нашей жизни, воздерживаясь от насилия и социального безразличия», – сказал он.

Спокойствие и безмятежность. 13 фотографий, которые помогут на пару минут забыть обо всём -1

Фото: agoraimages.prowly.com / rashid_sp

Ниже представлены фотографии финалистов.

Спокойствие и безмятежность. 13 фотографий, которые помогут на пару минут забыть обо всём -4

Фото: agoraimages.prowly.com / swetun

Спокойствие и безмятежность. 13 фотографий, которые помогут на пару минут забыть обо всём -6

Фото: agoraimages.prowly.com / benjaminriquelme_

Спокойствие и безмятежность. 13 фотографий, которые помогут на пару минут забыть обо всём -8

Фото: agoraimages.prowly.com / e.stis

Спокойствие и безмятежность. 13 фотографий, которые помогут на пару минут забыть обо всём -10

Фото: agoraimages.prowly.com / cymot

Преподаватель университета фотографировал ночное небо во время карантина. Получились потрясающие снимки 

Спокойствие и безмятежность. 13 фотографий, которые помогут на пару минут забыть обо всём -13

Фото: agoraimages.prowly.com / mannylibrodo

Спокойствие и безмятежность. 13 фотографий, которые помогут на пару минут забыть обо всём -15

Фото: agoraimages.prowly.com / nick_skeyes

Спокойствие и безмятежность. 13 фотографий, которые помогут на пару минут забыть обо всём -17

Фото: agoraimages.prowly.com / wahidhasyim

Спокойствие и безмятежность. 13 фотографий, которые помогут на пару минут забыть обо всём -19

Фото: agoraimages.prowly.com / uglefisk

Спокойствие и безмятежность. 13 фотографий, которые помогут на пару минут забыть обо всём -21

Фото: agoraimages.prowly.com / baliphotographer

Спокойствие и безмятежность. 13 фотографий, которые помогут на пару минут забыть обо всём -23

Фото: agoraimages.prowly.com / eddcope

Спокойствие и безмятежность. 13 фотографий, которые помогут на пару минут забыть обо всём -25

Фото: agoraimages.prowly.com / afriantosilalahi

Спокойствие и безмятежность. 13 фотографий, которые помогут на пару минут забыть обо всём -27

Фото: agoraimages.prowly.com / samuelemiccoli

Ранее мы рассказывали о фотографе, который в своём проекте захотел показать красоту детских глаз. Только взгляните на эти снимки (здесь подробности).

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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