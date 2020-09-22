Спокойствие и безмятежность. 13 фотографий, которые помогут на пару минут забыть обо всём
Что для вас значит мир? Сначала на ум приходит планета или спокойствие и тишина? Более 11 тысяч фотографий были выбраны для участия в конкурсе, в котором нужно было ответить на этот вопрос. 21 сентября в Международный день мира определились победитель, а также финалисты конкурса. Предлагаем и вам взглянуть на эти безмятежные снимки.
Победителем стал фотограф из Кении.
«Я хочу почтить память людей, погибших в результате насилия и войн во всем мире, и распространять послание мира и надежды, повышая уровень нашей жизни, воздерживаясь от насилия и социального безразличия», – сказал он.
Фото: agoraimages.prowly.com / rashid_sp
Ниже представлены фотографии финалистов.
Фото: agoraimages.prowly.com / swetun
Фото: agoraimages.prowly.com / benjaminriquelme_
Фото: agoraimages.prowly.com / e.stis
Фото: agoraimages.prowly.com / cymot
Фото: agoraimages.prowly.com / mannylibrodo
Фото: agoraimages.prowly.com / nick_skeyes
Фото: agoraimages.prowly.com / wahidhasyim
Фото: agoraimages.prowly.com / uglefisk
Фото: agoraimages.prowly.com / baliphotographer
Фото: agoraimages.prowly.com / eddcope
Фото: agoraimages.prowly.com / afriantosilalahi
Фото: agoraimages.prowly.com / samuelemiccoli
Ранее мы рассказывали о фотографе, который в своём проекте захотел показать красоту детских глаз. Только взгляните на эти снимки (здесь подробности).