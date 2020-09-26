Увольнение стало толчком к лучшей жизни. Семь раз, когда люди потеряли работу, но обрели счастье

Потеря работы может обернуться настоящей катастрофой. Особенно если ты не вчерашний студент, который ещё живёт с родителями и знает, что голодать не будет. Однако пусть увольнение зачастую и приводит к стрессу, оно не всегда означает, что упадёт уровень жизни. Вот истории семи человек, которые сами захотели оставить свою работу ради чего-то большего. Житель Монреаля большую часть жизнь работал генетическим токсикологом, а также коллекционировал настольные игры. В 2017 году он оставил свою работу и основал компанию, которая продаёт и продвигает настольные игры.

Фото: Sudha Krishnan / CBC

«Несколько лет назад я уволился с работы, чтобы делиться веганскими рецептами, а сегодня, наконец, осуществил свою мечту и опубликовал кулинарную книгу».

Фото: reddit.com/user/zaccharybird

«7 августа 2019 я ушёл с должности инженера в крупной энергетической компании, в которой проработал 11 лет. И теперь всю свою жизнь буду посвящать любимому делу. Уверен, что так может сделать каждый. Я работаю с кожей». Девушка рассказала о работе мечты. Больше всего людям понравилась возможность есть бесплатно

Фото: pikabu.ru / LostAngelAisha

«Когда мне было 28 лет и я застрял в финансовом мире, я решил переехать в горы Швеции и стать гидом! В последнее время я сидел у костров, я до сих пор люблю это больше всего на свете! Наслаждаться едой у костра, слушая рассказы, это здорово».

Фото: imgur.com/user/ettretton

Офисный работник уволился и решил воплотить мечту – стать чемпионом мира в боевых искусствах, а затем работать с актёрами, которые вдохновили мужчину заниматься восточными единоборствами. Теперь он актёр, каскадёр и постановщик трюков, который работает с Джеки Чаном, Джетом Ли, Донни Йеном и другими.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Wushu Kicks

«Мы с женой уволились с повседневной работы около 8 лет назад, чтобы зарабатывать себе на жизнь изготовлением пустотелых книг».

Фото: reddit.com/user/Quistwood

«Недавно уволился с ненавистной мне работы, на которой работал с 9 до 5. Теперь зарабатываю меньше, но я люблю свободу! На фото: Я».

Фото: imgur.com/user/turhamkey