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Актёр фильма «Джокер» Хоакин Феникс впервые стал отцом

28 сентября 2020 06:48
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Новости США. Исполнитель главной роли в фильме «Джокер» Хоакин Феникс впервые стал отцом. Ребёнка назвали в честь умершего брата актёра.

Как сообщает Daily Mail, о рождении сына у 45-летнего Феникса и его 35-летней невесты Руни Мары рассказал российский кинорежиссёр Виктор Косаковский на Цюрихском кинофестивале. Косаковский и Хоакин вместе работали над фильмом «Гунда».

Актёр фильма «Джокер» Хоакин Феникс впервые стал отцом -1

Фото: Reuters 

По словам Виктора, пара назвала мальчика в честь брата актёра – Ривера. Он тоже снимался в фильмах, но погиб в 1993 году в результате передозировки наркотиков. Сами родители пока не комментируют информацию о рождении ребёнка.

Актёр фильма «Джокер» Хоакин Феникс впервые стал отцом -4

Фото: Ron Galella Collection via Getty (Брат Хоакина, Ривер)

Стоит отметить, что Феникс и Мара в целом стремятся не слишком афишировать свою личную жизнь. Пара не рассказывала ни о начале отношений, ни о помолвке, ни о беременности Руни.

Актёр фильма «Джокер» Хоакин Феникс впервые стал отцом -7

Фото: TheImageDirect.com 

Впрочем, известно, что актёры познакомились во время съёмок фильма «Она», в июле 2019 года на пальце актрисы появилось помолвочное кольцо, а в мае 2020 года были сделаны фотографии беременной Мары.

Кстати, месяцем ранее аналогичное радостное событие праздновали Кэти Перри и Орландо Блум. У пары родилась дочь – здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Хоакин Феникс

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