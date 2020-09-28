Актёр фильма «Джокер» Хоакин Феникс впервые стал отцом

Новости США. Исполнитель главной роли в фильме «Джокер» Хоакин Феникс впервые стал отцом. Ребёнка назвали в честь умершего брата актёра. Как сообщает Daily Mail, о рождении сына у 45-летнего Феникса и его 35-летней невесты Руни Мары рассказал российский кинорежиссёр Виктор Косаковский на Цюрихском кинофестивале. Косаковский и Хоакин вместе работали над фильмом «Гунда».

Фото: Reuters

По словам Виктора, пара назвала мальчика в честь брата актёра – Ривера. Он тоже снимался в фильмах, но погиб в 1993 году в результате передозировки наркотиков. Сами родители пока не комментируют информацию о рождении ребёнка.

Фото: Ron Galella Collection via Getty (Брат Хоакина, Ривер)

Стоит отметить, что Феникс и Мара в целом стремятся не слишком афишировать свою личную жизнь. Пара не рассказывала ни о начале отношений, ни о помолвке, ни о беременности Руни.

Фото: TheImageDirect.com