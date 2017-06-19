Многодетная мама: фотоистория Бейонсе в социальных сетях

Новости США. Певица Бейонсе и рэпер Джей Зи стали родителями во второй раз. Исполнительница родила двойню. Официальных комментариев пара и их представители пока не давали, но отец певицы поздравил дочь в социальных сетях. Западные СМИ утверждают, что роды прошли неделю назад – 12 июня и что у Бейонсе родились мальчик и девочка. Мама и малыши чувствуют себя хорошо.

За последний месяц родителями стали уже несколько звезд – у Джорджа Клуни и его супруги появились на свет мальчик и девочка, а недавно и футболисту Роналду суррогатная мать родила двойню.

О беременности одной из самых популярных мировых певиц стало известно в феврале. На странице в социальной сети Бейонсе выложила фото, под которым написала, что ее семья увеличится на двух человек, тем самым подтвердив, что она ожидает двойню.

Фото певицы стало самым популярным в истории Instagram – здесь подробнее. Сейчас у снимка более 11 миллионов лайков.

В 2012 году Джей Зи и Бейонсе впервые стали родителями – у пары родилась дочь Блю Айви.

Мы собрали все образы Бейонсе во время беременности, которыми она делилась со своими подписчиками в социальных сетях.