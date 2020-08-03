Победительница конкурса «Женщина года-2019» рассказала об участии в международных соревнованиях среди сотрудников МЧС

Любо-дорого смотреть. Вот она – семейная идиллия. Красивая блондинка модельной внешности в окружении любимых мужчин. И вряд ли кто-то смекнет, что скрывается за хрупкой девичьей внешностью.

И коня на скоку, и в горящую избу – именно так говорят о сильных женщинах, именно так говорят о ней. Прапорщик Наталья Бондаренко уже 7 лет несет службу в МЧС, с успехом прославляет белорусских спасателей, принимая участие в международных командных соревнованиях. Наталья – многократный победитель и в личном зачете. Копилку ее достижений совсем недавно пополнила еще одна награда – почетный титул «Женщина года».

Наталья Бондаренко, обладательница титула «Женщина года 2019»:

У меня ничего не поменялось. Получила этот титул, на следующий день проснулась – те же заботы. Заботы мамы никто не снимал, жены, домашние хлопоты, тренировки. Конечно, смотришь на вот эти все награды, вспоминаешь – очень приятно. Думаешь, а что дальше? Нужно как-то соответствовать. Если ты в этом году чего-то добился, значит, в следующем нужно еще больше показать.

Словно инь и янь: нежная, беззащитная дома и волевая, стойкая на работе. Умение балансировать, ставить цели и достигать их – дивиденды спортивного детства, именно тогда закалялась ее профессиональная сталь. Наталья Бондаренко:

Первый тренер был мужчина, который так воспитывал. Он говорил, что ты не можешь, ты не сможешь, ты слабая, тебе это не дано, тебя будут обгонять. И мне приходилось воспитывать эту силу воли.

В этой семье – один за всех и все за одного. Супруг – надежный тыл и опора. И неудивительно: рядом с такой женой приходится держать марку. Алексей Бондаренко, муж:

Наташа уникальная. Не каждому дано жить и быть «Женщиной года», и что «Женщина года» – это твой спутник по жизни. Я это воспринимаю, как еще одну ступеньку, которую Наташа прошла в своей жизни. Я уже ей об этом сказал, что уже этот момент ты можешь вписать в свою биографию.

Юрий Бондаренко, сын:

Она очень хорошая и добрая. Я пришел домой, было веселое настроение. И потом подошла ко мне мама с кубком и рассказала, что она «Женщина года», я, конечно, очень обрадовался этому.

Дело пахнет жареным. Свое дружное семейство хозяюшка Наталья любит баловать кулинарными изысками. В меню увлечений имеется место и для бьюти-процедур. Наталья Бондаренко:

Маникюр должен быть всегда. Причем если мы выезжаем на международный старт, я очень часто делаю на ногтях именно белорусский флаг: красно-зеленые ногти, хожу к одному и тому же мастеру, который уже знает меня. Для меня это отдушина такая.

Главное, чтобы костюмчик сидел. Тот, что на Наталье, к слову, весит около 20 кг. Но только взгляните на этот дизайн. Наталья Бондаренко:

Сзади у меня на боевой одежде надпись: «Natali». Как правило, пишут фамилию, я захотела имя. Просто один ребенок у нас далеко, он в Питере живет – девочка Кристина – это было ее желание. Ботинки я немножко модернизировала. Почему белорусский флаг? Потому что выезжаем на международные соревнования. И, конечно, бантики мои – видно сразу, что девочка. Эти ботинки для меня символичные и очень важные, потому что это подарок мужа.

Вот так красиво и уверенно в соревнованиях она опережала команды Литвы, Эстонии, Латвии, Украины – всех не перечесть. И возвращалась домой с заслуженной победой. Наталья обладательница 18 призовых и 10 золотых медалей. Подсчет трофеев ведет муж. Наталья Бондаренко:

Приезжаем и доказываем, что мы тоже можем бежать, можем побеждать, что мы команда, что такой вид спорта есть у нас, и мы можем составлять конкуренцию на любом уровне. Адреналин, конечно, неимоверный, когда ты в другой стране, поднимается твоя команда на пьедестал, растягивается белорусский флаг.