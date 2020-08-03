Женщина купила 900-летний замок. Просто в детстве она любила там играть
Женщина в детстве любила играть в старом замке. Теперь она выросла, заработала денег и купила постройку, с которой у неё связано множество приятных воспоминаний.
Как сообщает Metro, в детстве Мэриан Эванс жила в трёх километрах от средневекового замка Лланстефан, который находится в британском графстве Кармартеншир в Уэльсе.
Фото: instagram.com/llansteffancastle
Маленькая Эванс часто играла на территории замка, поднималась на башню. Всё это делало Мэриан счастливой.
Фото: instagram.com/llansteffancastle
Сейчас женщине 42 года, она построила успешную карьеру в сфере финансовых услуг, вышла замуж, родила дочек. Благодаря своей работе Эванс узнала, что продаётся тот самый замок, в котором она так любила играть.
Фото: instagram.com/llansteffancastle
Мэриан поговорила с мужем, и пара решила, что стоит попробовать купить постройку. Всё получилось.
Фото: instagram.com/llansteffancastle
Теперь семья живёт в доме на территории замка, а дочки Эванс играют там же, где когда-то веселилась она сама.
Фото: instagram.com/marian.evans.161
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