Женщина купила 900-летний замок. Просто в детстве она любила там играть

Женщина в детстве любила играть в старом замке. Теперь она выросла, заработала денег и купила постройку, с которой у неё связано множество приятных воспоминаний.

Как сообщает Metro, в детстве Мэриан Эванс жила в трёх километрах от средневекового замка Лланстефан, который находится в британском графстве Кармартеншир в Уэльсе.