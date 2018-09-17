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Первый турист отправится на Луну в середине 2019 года

17 сентября 2018 17:33
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Новости мира. Впервые за всю историю космических полётов. Компания SpaceX подписала контракт с туристом, который облетит Луну. Кто именно этот счастливчик и причины, по которым он решил отправиться в путешествие к спутнику Земли, пока остаются секретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Первый турист отправится на Луну в середине 2019 года-1

За всю историю космических полётов только 24 астронавта слетали до Луны и обратно. В последний раз это было в 1974 году. Сегодня планы по освоению небесного светила не кажутся такими далёкими. Уже в середине 2019 первый в истории турист должен отправиться в путешествие к спутнику Земли.

Компания SpaceX подписала контракт с первым космическим туристом, который облетит Луну

Первый турист отправится на Луну в середине 2019 года-4

Ранее ожидалось, что два человека, которые заплатили «значительный депозит» ещё год назад, станут первопроходцами, но компания решили перенести срок. Её глава Илон Маск заявил о доработке космического корабля.

Первый турист отправится на Луну в середине 2019 года-7

Преодолеет команда расстояние в 650 тысяч километров, и понадобится ей для этого около недели. Предполагается, что они облетят Луну, не совершая посадки и вернутся.

Первый турист отправится на Луну в середине 2019 года-10

Уникальным проект является и ещё по одной причине. Разработчики решили создать многоразовую ракету-носитель и космический аппарат, а так же наземную инфраструктуру для повторного запуска. По их мнению, это позволит в будущем использовать ракету для полёта к Марсу.

Первый турист отправится на Луну в середине 2019 года-13

Беларусь также активно принимает участие в совместных космических проектах. В списке партнёров такие ведущие в этом направлении страны, как Россия и Китай.

Первый турист отправится на Луну в середине 2019 года-16

В ближайшей перспективе разработка и запуск второго отечественного космического аппарата дистанционного зондирования Земли.

Первый турист отправится на Луну в середине 2019 года-19

Кстати, очень амбициозные компании планируют не только отправлять к спутнику туристов в непродолжительные полёты, но и построить отели. Там все желающие смогут провести по несколько дней.

Первый турист отправится на Луну в середине 2019 года-22

А первым космическим туристом стал в 2001 году американец Деннис Тито. Летал он на Международную космическую станцию. На подготовку ему понадобилось 8 месяцев и 20 миллионов долларов.

# Космос # общество # Фотофакт

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