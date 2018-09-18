Японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым туристом, полетевшим на Луну

Новости США. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым «лунным туристом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом на специальной церемонии в Лос-Анджелесе сообщил генеральный директор компании SpaceX Илон Маск.

Соглашение было подписано на минувшей неделе. В какую сумму обошелся коллекционеру искусства билет на полет в космос, держится в секрете.

Полет займет в общей сложности 4-5 дней. Точная дата запуска установки все еще не известна. Однако в компании заявили, что уже приступили к строительству транспортной системы.

Первый турист отправится на Луну в середине 2019 года