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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым туристом, полетевшим на Луну

18 сентября 2018 09:39
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Новости США. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым «лунным туристом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом на специальной церемонии в Лос-Анджелесе сообщил генеральный директор компании SpaceX Илон Маск.

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым туристом, полетевшим на Луну-1

Соглашение было подписано на минувшей неделе. В какую сумму обошелся коллекционеру искусства билет на полет в космос, держится в секрете.

Полет займет в общей сложности 4-5 дней. Точная дата запуска установки все еще не известна. Однако в компании заявили, что уже приступили к строительству транспортной системы.

Первый турист отправится на Луну в середине 2019 года

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым туристом, полетевшим на Луну-4

 

# Космос # Юсаку Маэдзава # Фотофакт

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