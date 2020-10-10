Милла Йовович поделилась секретами ухода за кожей. Но такое под силу не всем
Американская актриса Милла Йовович в очередной раз восхитила подписчиков юной внешностью. Поклонники завалили артистку просьбами поделиться секретами красоты. Милла подошла к вопросу серьёзно и обнаружила, что в двух словах всё не рассказать.
«Моя карьера актрисы и модели длится буквально 33 года, поэтому уход за кожей стал для меня приоритетом. Я даже не осознавала, насколько сложен мой распорядок, пока не попыталась структурировать его для всех вас», – написала Йовович на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/millajovovich
Начала актриса с питания. По её словам, без правильного питания сложно сохранить здоровую кожу. В основном Милла готовит сама, она не любит ультрапастеризованные продукты и избегает жареной пищи.
«Я обожаю чизбургеры и картофель фри, но я позволяю их себе не чаще раза в месяц», – добавила артистка.
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По словам Йовович, любое масло, нагретое до определённой температуры, становится токсичным и негативно сказывается на организме. Кожа становится красной, сухой, появляются воспаления. Также возрастает риск инфекций.
«Масло заставляет ваши здоровые клетки превращаться в «клетки зомби» (а я много знаю о зомби). Они буквально цепляются за здоровые клетки и превращают их в клетки зомби», – пояснила исполнительница главной роли в серии фильмов «Обитель зла».
Милла порекомендовала пить много воды и смузи. По словам актрисы, нет ничего лучше, чем листовые овощи, смешанные с фруктами в один коктейль.
Фото: instagram.com/millajovovich
Далее актриса рассказала о массажёре для лица. Йовович пользуется устройством почти каждый день, иногда по 30 минут. Также артистка ходит в салон красоты, где профессионалы делают ей маску для лица. О других хитростях знаменитость пообещала рассказать позже.
Фанаты поблагодарили Миллу за советы, но некоторые подписчики признались, что им дорогие устройства не по карману, да и не каждый может запросто сходить в салон красоты.
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