Милла Йовович поделилась секретами ухода за кожей. Но такое под силу не всем

Американская актриса Милла Йовович в очередной раз восхитила подписчиков юной внешностью. Поклонники завалили артистку просьбами поделиться секретами красоты. Милла подошла к вопросу серьёзно и обнаружила, что в двух словах всё не рассказать. «Моя карьера актрисы и модели длится буквально 33 года, поэтому уход за кожей стал для меня приоритетом. Я даже не осознавала, насколько сложен мой распорядок, пока не попыталась структурировать его для всех вас», – написала Йовович на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/millajovovich

Начала актриса с питания. По её словам, без правильного питания сложно сохранить здоровую кожу. В основном Милла готовит сама, она не любит ультрапастеризованные продукты и избегает жареной пищи. «Я обожаю чизбургеры и картофель фри, но я позволяю их себе не чаще раза в месяц», – добавила артистка. Заботимся о коже вокруг глаз. Пять советов Эвелины Хромченко По словам Йовович, любое масло, нагретое до определённой температуры, становится токсичным и негативно сказывается на организме. Кожа становится красной, сухой, появляются воспаления. Также возрастает риск инфекций. «Масло заставляет ваши здоровые клетки превращаться в «клетки зомби» (а я много знаю о зомби). Они буквально цепляются за здоровые клетки и превращают их в клетки зомби», – пояснила исполнительница главной роли в серии фильмов «Обитель зла». Милла порекомендовала пить много воды и смузи. По словам актрисы, нет ничего лучше, чем листовые овощи, смешанные с фруктами в один коктейль.

Фото: instagram.com/millajovovich