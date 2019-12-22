Заботимся о коже вокруг глаз. Пять советов Эвелины Хромченко

Зона вокруг глаз очень чувствительная, поэтому она требует особого ухода. Российская телеведущая и писательница Эвелина Хромченко рассказала о том, как она поддерживает в тонусе свою кожу.
Совет первый
Поскольку зона вокруг глаз нежная, она требует ухода только теми средствами, которые созданы специально для неё.
Совет второй
Вечером следует наносить на кожу крем с экстрактом чёрного трюфеля. Утром – концентрированную восстанавливающую маску. Она оставляет маслянистый след, благодаря чему удобно сделать лёгкий массаж кончиками пальцев.
Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko
Совет третий
Макияж нужно снимать очень осторожно, используя ватные диски и мицелярку. Когда макияж будет снят, желательно немного помассировать зону вокруг глаз. Можно добавить охлаждающий аппликатор.
Совет четвёртый
Следует высыпаться. Недосып губительно сказывается на коже.
Совет пятый
Меньше слёз. По словам Хромченко, мужчины, трудности на работе, трогательные фильмы и даже прекрасные невесты не стоят того, чтобы женщина плакала. Слёзы приводят к отёкам и мешкам под глазами.
Кстати, если вы хотите выглядеть не только молодо, но и стильно, у нас есть на этот счёт советы коллеги Эвелины – Александра Васильева.
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