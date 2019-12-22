Заботимся о коже вокруг глаз. Пять советов Эвелины Хромченко

Зона вокруг глаз очень чувствительная, поэтому она требует особого ухода. Российская телеведущая и писательница Эвелина Хромченко рассказала о том, как она поддерживает в тонусе свою кожу.

Совет первый

Поскольку зона вокруг глаз нежная, она требует ухода только теми средствами, которые созданы специально для неё.

Совет второй

Вечером следует наносить на кожу крем с экстрактом чёрного трюфеля. Утром – концентрированную восстанавливающую маску. Она оставляет маслянистый след, благодаря чему удобно сделать лёгкий массаж кончиками пальцев.

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?