Варшава, которая заблокировала границу с Беларусью, продолжает спекулировать на этой теме. О том, что наша страна готова к мирному диалогу и мы всегда дружелюбно настроены к соседям, западные власти не хотят даже слышать. Видимо, потому что им это невыгодно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава польского МИД и вовсе заявил, что «Польша откроет границу, когда прекратятся провокации со стороны Беларуси». И здесь же руководитель внешнеполитического ведомства упомянул некий поток нелегальных мигрантов в ЕС из нашей страны. И добавил, что остановить эти «провокации» должен Китай. К таким выводам Сикорский пришел после встречи с министром иностранных дел КНР Ван И. Эксперты, а также СМИ открыто критикуют власти Польши за закрытые границы и брошенных дальнобойщиков, к слову, своих же, поляков. Говорят, что страна втягивается в спираль, которая вредит ей самой в первую очередь. Такое мнение выразил профессор Лукаш Гацек, заведующий кафедрой Китая Краковского института.

«Закрыв границу, Польша рубит сук, на котором сидит, ослабляя свои позиции в Европе», – подытожил эксперт.

В адрес Дональда Туска высказались депутат Сейма Польши Скалик и Евродепутат Браун, назвав польское правительство преступной группой, которая действует против интересов собственных граждан. Помимо этого, Варшавская блокада ударила по железнодорожным путям в Польше и остановила развитие нового Шелкового пути.

Решением Варшавы возмущены простые поляки, которых по сути ограничили в праве на свободное передвижение, и, конечно, бизнес. Глава Фонда Польского института автомобильного транспорта Анна Майович заявила, что последствия могут быть крайне серьезными. Выразил опасения относительно сложившейся ситуации и генеральный директор крупной логистической компании. Марцин Волак отметил, что основная доля автомобильных перевозок польскими компаниями приходилась как раз на территорию Беларуси. Теперь придется использовать более протяженные маршруты через Литву. Явно это приведет к новым трудностям. По вопросу польской блокады высказался и глава МИД Беларуси.

«Закрытием границы с Беларусью Польша подложила плохую мину под отношения с другими странами», – заявил Максим Рыженков.

В последнее время у Варшавы действительно плохо с логикой. Особенно в вопросах оценки экономических последствий принимаемых мер.

Явно же, если преградить путь реке в одном месте, русло пойдет по другому пути. И вот, пожалуйста, на литовской границе – единственной, где еще можно попасть в Евросоюз, очереди легковых автомобилей по данным Госпогранкомитета выросли в 10 раз. И это только за сутки!