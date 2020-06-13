Мама взрослых детей выглядит лет на 30. Рассказываем секреты красоты бывшей модели

Кто не хочет навсегда сохранить молодость? Конечно, есть люди, которые относятся к жизни философски и считают, что старость – естественный процесс. Но большинство предпочло бы выглядеть лет на 25-30, даже будучи глубокими стариками и старушками с множеством болячек. Хорошо известен пример Хуана Понсе де Леона, который потратил много времени на поиск источника молодости. К сожалению, источник так и не был найден. Однако за прошедшие столетия люди узнали много нового и научились замедлять старение. Обманувшие время. Девять примеров людей, которые выглядят моложе своих лет

Фото: instagram.com/mizutanimasako

Отличных результатов в этом добилась японка Масако Мизутани. Женщине уже 51 год, она мама 27-летней дочери и 25-летнего сына. Сенсацией японка стала 8 лет назад, когда приняла участие в конкурсе красоты для женщин. На фоне других конкурсанток Масако выглядела неприлично молодой. После этого японку пригласили стать гостьей телепередачи и попросили рассказать о себе. Мизутани согласилась. По её словам, всё началось много лет назад, тогда ей был 21 год. Девушка устроилась работать моделью, а для этого ей требовалось уделять серьёзное внимание своей внешности.

Фото: instagram.com/mizutanimasako

Масако узнавала, как можно дольше сохранять юность. Теперь у Мизутани есть определённые правила, которых она придерживается. И хотя в них нет ничего сложного, соблюдать рекомендации японки сможет не каждый. Хотя бы по той причине, что на уход за собой женщина тратит по несколько часов в день.

Фото: instagram.com/mizutanimasako

Масако просыпается в 5 утра и после умывания наносит на кожу кремы с витамином Е или С. Заканчивается день тоже нанесением крема, но добавляется использование парового устройства, чтобы содержащиеся в косметическом средстве частицы лучше впитывались кожей. Мизутани не выходит на улицу без предварительного использования солнцезащитного крема. Известно, что ультрафиолет старит кожу. Также японка всегда надевает солнечные очки и головной убор. Как продлить молодость. Пять советов от 61-летней женщины, которая работает в индустрии красоты Что касается макияжа, женщина предпочитает лёгкий. Она считает, что яркая косметика забивает поры кожи. Кстати, в решении этой проблемы помогает вода. Масако много пьёт, чтобы вода вымывала из организма токсины и очищала кожу от сальных пробок.

Фото: instagram.com/mizutanimasako

Мизутани уделяет внимание и массажу лица, предпочитая использовать для этого костяной гребень. А перед сном японка массажирует стопы, чтобы было легче расслабиться и уснуть. Продолжая тему расслабления, Масако советует всем относиться к жизни проще и меньше нервничать, поскольку считает, что плохое настроение и негативные эмоции тоже старят. И, наконец, здоровый образ жизни. Японка не курит и практически не употребляет алкогольные напитки. Спит не менее 8 часов в сутки. Регулярно прогуливается. Ест четыре раза в день небольшими порциями. В пище должны содержаться ненасыщенные жирные кислоты (орехи, рыба, авокадо).

Фото: instagram.com/mizutanimasako