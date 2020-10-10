Это почти оскорбительно. Девушки показали, как выглядят квартиры их парней

Девушка пришла в гости к молодому человеку и испытала чувство праведного гнева. Ведь парень совсем не побеспокоился о том, чтобы прибраться в доме.

Пользовательница TikTok под ником Naturally_natalieeng рассказала о том, как пошла ночевать к парню. Перед этим девушка показала свою комнату и написала: «Когда твоя очередь ночевать у него». Придя домой к молодому человеку, она оказалась (не) сильно удивлена.

В полупустом холодильнике находились в основном алкогольные напитки и соусы. В ванной комнате можно было увидеть последствия бритья и незакрытую зубную пасту. Вероятно, о некоторых других моментах Naturally_natalieeng и вовсе решила умолчать.