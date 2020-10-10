Это почти оскорбительно. Девушки показали, как выглядят квартиры их парней
Девушка пришла в гости к молодому человеку и испытала чувство праведного гнева. Ведь парень совсем не побеспокоился о том, чтобы прибраться в доме.
Пользовательница TikTok под ником Naturally_natalieeng рассказала о том, как пошла ночевать к парню. Перед этим девушка показала свою комнату и написала: «Когда твоя очередь ночевать у него». Придя домой к молодому человеку, она оказалась (не) сильно удивлена.
В полупустом холодильнике находились в основном алкогольные напитки и соусы. В ванной комнате можно было увидеть последствия бритья и незакрытую зубную пасту. Вероятно, о некоторых других моментах Naturally_natalieeng и вовсе решила умолчать.
Фото: tiktok.com / naturally_natalieeng
Фото: tiktok.com / naturally_natalieeng
Другие девушки бурно поддержали удивлённую подобной неподготовленностью пользовательницу TikTok. В комментариях они возмутились, что сами готовятся к приходу парней так, словно их посетит исключительно важный гость, но молодые люди встречают их совершенно иначе.
Фото: tiktok.com / katiedragoo
Фото: tiktok.com / katiedragoo
Однако ограничиться комментариями негодующие девушки не смогли. Они показали ещё несколько примеров суровых мужских берлог. Но вряд ли парни смогут понять недовольство своих возлюбленных, ведь разбросанная повсюду еда и куча разных проводов создают непередаваемое ощущение уюта.
Фото: tiktok.com / madelynkrueger
Фото: tiktok.com / madelynkrueger
Стоит добавить, что девушки вообще очень придирчиво относятся к мужским жилищам. Ранее они поражались тому, насколько мало вещей в доме молодых людей – здесь подробнее.