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Это почти оскорбительно. Девушки показали, как выглядят квартиры их парней

10 октября 2020 07:46
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Девушка пришла в гости к молодому человеку и испытала чувство праведного гнева. Ведь парень совсем не побеспокоился о том, чтобы прибраться в доме.

Пользовательница TikTok под ником Naturally_natalieeng рассказала о том, как пошла ночевать к парню. Перед этим девушка показала свою комнату и написала: «Когда твоя очередь ночевать у него». Придя домой к молодому человеку, она оказалась (не) сильно удивлена.

В полупустом холодильнике находились в основном алкогольные напитки и соусы. В ванной комнате можно было увидеть последствия бритья и незакрытую зубную пасту. Вероятно, о некоторых других моментах Naturally_natalieeng и вовсе решила умолчать.

Это почти оскорбительно. Девушки показали, как выглядят квартиры их парней -1

Фото: tiktok.com / naturally_natalieeng 

Это почти оскорбительно. Девушки показали, как выглядят квартиры их парней -3

Фото: tiktok.com / naturally_natalieeng 

Другие девушки бурно поддержали удивлённую подобной неподготовленностью пользовательницу TikTok. В комментариях они возмутились, что сами готовятся к приходу парней так, словно их посетит исключительно важный гость, но молодые люди встречают их совершенно иначе.

Это почти оскорбительно. Девушки показали, как выглядят квартиры их парней -6

Фото: tiktok.com / katiedragoo

Это почти оскорбительно. Девушки показали, как выглядят квартиры их парней -8

Фото: tiktok.com / katiedragoo 

Однако ограничиться комментариями негодующие девушки не смогли. Они показали ещё несколько примеров суровых мужских берлог. Но вряд ли парни смогут понять недовольство своих возлюбленных, ведь разбросанная повсюду еда и куча разных проводов создают непередаваемое ощущение уюта.

Это почти оскорбительно. Девушки показали, как выглядят квартиры их парней -11

Фото: tiktok.com / madelynkrueger 

Это почти оскорбительно. Девушки показали, как выглядят квартиры их парней -13

Фото: tiktok.com / madelynkrueger 

Стоит добавить, что девушки вообще очень придирчиво относятся к мужским жилищам. Ранее они поражались тому, насколько мало вещей в доме молодых людей – здесь подробнее.  

# Дизайн интерьера # калейдоскоп # Фотофакт

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