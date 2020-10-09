Не склонны к болезням и эффективно цветущий кустарник. Какие преимущества у метельчатой гортензии

Как непросто сегодня новичку в садовых делах выбрать растение для своего участка, ассортимент с каждым годом все богаче. Тут важно не растеряться и не допустить ошибок. Одна из самых распространенных, кстати, приобретение сложных в уходе экземпляров, именно поэтому профессионалы рекомендуют начинать с растений, которые потребуют от садовода минимум хлопот, но при этом порадуют своей красотой. Среди кустарников – это прежде всего гортензии, но ни в коем случае не капризная крупнолистная, а вот метельчатая – это то, что нужно.

Эта гортензия – настоящая находка для сада, не склонна к болезням, зимующая без укрытия. При этом эффективно цветущий кустарник – украшение любой композиции.

Игорь Гаранович, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук, доцент:

Действительно неприхотливое. Может быть, древовидная на первом месте, а метельчатая на втором по устойчивости. Видите, какое было обильное цветение, до сих пор еще цветет. Пирамидальное соцветие, отсюда и название ее, не нуждается в укрытии.

Эффектные соцветия гортензии метельчатые могут достигать 40 см в длину, это могут быть плотно набитые метелки, более рыхлые или ажурные. Изысканная красота, а вот уход при этом метельчатых гортензий минимальный. Обращаем внимание на почву и не забываем про полив.

Кроме того, профессионалы не рекомендуют пренебрегать подкормками, их проводят несколько раз за сезон с преобладанием азотных в начале и фосфорно-калийных в конце вегетации.

Еще один важный в уходе аспект – обрезка. Эта гортензия цветет на побегах цветущего года, а потому обрезать кустарник надо поздно осенью или рано весной до начала движения.

Выбирая сорта метельчатых гортензий, важно обращать внимание и на такую характеристику, как прочность побегов. Некоторым может понадобиться опора, однако зачастую ветки смогут выдержать самые тяжелые соцветия и при правильной обрезке.

Во избежание полигамии веток с соцветиями формируют скелет куста. Слабые побеги прошлого года вырезают, сильные обрезают, оставляя до трех пар почек.