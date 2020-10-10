Компания наняла профессионала, который помогает работникам расслабиться. И вы бы тоже хотели такого коллегу

Как сообщает Oddity Central, китайская компания захотела помочь сотрудникам лучше справляться со стрессом и для этого завела в офисе питомцам. Теперь по помещению разгуливает детёныш ламы и альпаки – уарисо.

Животное по кличке Туо Байван отлично справляется со своей задачей. Своей милой внешностью и мягкой шерстью он вызывает улыбку и желание погладить. Кроме того, присутствует приятный элемент внезапности, ведь в любой момент к усердно трудящемуся работнику может подкрасться уарисо, чтобы понюхать человека или попросить у него еду.

Когда Туо надоедает томиться в четырёх стенах, он начинает бродить по всему зданию, а также может выйти на улицу, чтобы побегать и поваляться в траве. Разумеется, это не мешает Байвану справляться со своими обязанностями и веселить коллег.