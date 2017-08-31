Хип-хоп группа «Грибы» прекращает концертную деятельность с января 2018 года

Об этом на концерте в Одессе сообщил со сцены один из участников группы Юрий Бардаш. По словам исполнителя, 31 декабря нынешнего года «Грибы» заканчивают концертную деятельность.

Однако сначала группа завершит гастрольный тур, который запланирован на осень и зиму. Состоится больше 10 концертов в таких городах как Лондон, Берлин, Москва, Киев. Один из концертов пройдет и в Минске в конце ноября.

Хип-хоп группа «Грибы» появилась чуть больше года назад – весной 2016 года. В проекте принимают участие 4 человека. Самыми известными хитами группы стали «Интро», «Копы».