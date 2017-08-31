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Хип-хоп группа «Грибы» прекращает концертную деятельность с января 2018 года

31 августа 2017 08:38
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Новости Украины. Модная украинская группа «Грибы» уходит со сцены.

Об этом на концерте в Одессе сообщил со сцены один из участников группы Юрий Бардаш. По словам исполнителя, 31 декабря нынешнего года «Грибы» заканчивают концертную деятельность.

Хип-хоп группа «Грибы» прекращает концертную деятельность с января 2018 года-1

Фото: instagram.com/grebzlife

Однако сначала группа завершит гастрольный тур, который запланирован на осень и зиму. Состоится больше 10 концертов в таких городах как Лондон, Берлин, Москва, Киев. Один из концертов пройдет и в Минске в конце ноября.

Хип-хоп группа «Грибы» появилась чуть больше года назад – весной 2016 года. В проекте принимают участие 4 человека. Самыми известными хитами группы стали «Интро», «Копы».

Хип-хоп группа «Грибы» прекращает концертную деятельность с января 2018 года-4

Фото: instagram.com/grebzlife

А трек «Тает лед» стал очень популярным в сети. За полгода клип на песню его посмотрели более 122 миллионов раз. Ролик вызвал волну пародий, среди которых были и известные блогеры, и телеведущие, и школьники.

Видеофакт: спасатели Беларуси сняли пародию на песню «Тает лед» – здесь подробнее.

 

# Музыка # Фотофакт # калейдоскоп # Юрий Бардаш

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