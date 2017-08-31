Хип-хоп группа «Грибы» прекращает концертную деятельность с января 2018 года

Новости Украины. Модная украинская группа «Грибы» уходит со сцены.
Об этом на концерте в Одессе сообщил со сцены один из участников группы Юрий Бардаш. По словам исполнителя, 31 декабря нынешнего года «Грибы» заканчивают концертную деятельность.
Новости Украины. Модная украинская группа «Грибы» уходит со сцены.
Об этом на концерте в Одессе сообщил со сцены один из участников группы Юрий Бардаш. По словам исполнителя, 31 декабря нынешнего года «Грибы» заканчивают концертную деятельность.
Фото: instagram.com/grebzlife
Однако сначала группа завершит гастрольный тур, который запланирован на осень и зиму. Состоится больше 10 концертов в таких городах как Лондон, Берлин, Москва, Киев. Один из концертов пройдет и в Минске в конце ноября.
Хип-хоп группа «Грибы» появилась чуть больше года назад – весной 2016 года. В проекте принимают участие 4 человека. Самыми известными хитами группы стали «Интро», «Копы».
Фото: instagram.com/grebzlife
А трек «Тает лед» стал очень популярным в сети. За полгода клип на песню его посмотрели более 122 миллионов раз. Ролик вызвал волну пародий, среди которых были и известные блогеры, и телеведущие, и школьники.
Видеофакт: спасатели Беларуси сняли пародию на песню «Тает лед» – здесь подробнее.