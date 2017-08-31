Гейтс не номер один: Forbes назвал самого богатого человека в мире

Новости мира. Деловое издание Forbes обновило список самых богатых людей мира. Первое место занял 81-летний Амансио Ортега – сооснователь испанской компании Inditex, которая занимается сетью магазинов одежды. Состояние бизнесмена оценено в 85 миллиардов долларов.

Амансио Ортега

Немного отстал глава компании Microsoft – Билл Гейтс. На его счету 84,9 миллиона долларов.

Билл Гейтс

Главы этих компаний часто сменяют друг друга в статусе самого богатого человека в мире. Например, в 2015 году испанский бизнесмен впервые возглавил мировой топ, но менее, чем через сутки, его обогнал глава компьютерной корпорации. Компании Inditex 32 года. В нее входят сети модных магазинов одежды. Флагманом является Zara. Кроме нее, корпорация владеет такими брендами как Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home.

В книге журналистки Ковадонга О’Ши «Феномен Zara» рассказано о том, как Амансио Ортега исполнил свою мечту и из небольшой швейной мастерской сделал международную сеть магазинов. Об Ортега работники магазина рассказывают, что он и его семья очень простые и дружелюбные люди. «Деньги для него не важны. Для него это лишь инструмент, позволяющий создавать новые рабочие места. В то же время его собственная простая жизнь, его семья, друзья никогда не меняются».

Менеджер также отмечает, что он никому не позволил изменить себя. «Компания всё растёт и растёт, но он носит те же ботинки, рубашки и брюки. Я знаю, что он хотел бы чаще носить вещи Zara, но иногда его ужасно раздражает наш мужской отдел, потому что у них нет штанов его размера».