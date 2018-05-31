Как 12 лет назад. Дима Билан удивил поклонников новым образом

Новости России. Певец Дима Билан сменил имидж.

Артист впервые за долгое время практически полностью сбрил бороду.

Незадолго до концерта в Минске исполнитель опубликовал фото, на котором он стоит у красной двери и обещает выйти из нее совершенно другим.

Дима Билан:

Шагну за эту дверь одним человеком, а выйду совершенно другим… И все это уже сегодня в Минске!!! И я знаю, вы ждали этой встречи не меньше меня!!!