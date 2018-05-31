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Как 12 лет назад. Дима Билан удивил поклонников новым образом

31 мая 2018 08:52
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Новости России. Певец Дима Билан сменил имидж.

Артист впервые за долгое время практически полностью сбрил бороду.

Незадолго до концерта в Минске исполнитель опубликовал фото, на котором он стоит у красной двери и обещает выйти из нее совершенно другим.

Дима Билан:
Шагну за эту дверь одним человеком, а выйду совершенно другим… И все это уже сегодня в Минске!!! И я знаю, вы ждали этой встречи не меньше меня!!!

Как 12 лет назад. Дима Билан удивил поклонников новым образом-1

Фото до. Фото: instagram.com/bilanofficial

Спустя некоторое время артист показал результат, который получился после преображения.

«Вот и вышагнул из двери», – отметил Дима Билан.

Как 12 лет назад. Дима Билан удивил поклонников новым образом-4

Фото после. Фото: instagram.com/bilanofficial

Подписчикам понравился новый образ исполнителя.

Некоторые вспомнили, что, кажется, артист уже выглядел так более десяти лет назад в клипе «Невозможное возможно». «Правда, прическа была другая», – шутят подписчики.

Как 12 лет назад. Дима Билан удивил поклонников новым образом-7

Кадр из клипа «Невозможное возможно» 

Многие также отметили, что такой образ молодит певца.

«Десяти лет как будто и не бывало. Вечно молодой!»,

«Ого, как 12 лет назад»,

Как 12 лет назад. Дима Билан удивил поклонников новым образом-10

Фото: instagram.com/bilanofficial

«Сразу другое лицо, свежее. Узнаем юного паренька, а не взрослого дядю».

В предыдущий раз образом без бороды Дима Билан удивил поклонников в декабре 2017 года, а в начале минувшего года певец расстался с густой шевелюрой и сделал короткую стрижку.

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# Звезды # калейдоскоп # Дима Билан # Фотофакт

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