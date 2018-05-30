Буйвол напал на львёнка, чтобы защитить ящерицу. Видеофакт
Новости ЮАР. На неделе в Национальном парке Крюгера буйвол атаковал львов, чтобы помочь ящерице.
На YouTube-канале был опубликован ролик с этим инцидентом. На кадрах видно, как один из львят держит в зубах пресмыкающееся. Львёнок уже положил свою добычу на землю, когда неожиданно к рептилии подоспела помощь.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Kruger Sightings
Проходивший мимо бык увидел происходящее и вступился за ящерицу. Буйвол подбежал ко львёнку и подбросил животное вверх так, что оно несколько раз перевернулось в воздухе. Несмотря на численное преимущество, львы предпочли отступить.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Kruger Sightings
«Вы когда-нибудь видели, как буйвол подбросил льва в воздух, тот сделал три сальто и приземлился на лапы? Теперь видели», – подписал инцидент автор ролика.
Под видео появилось множество разнообразных комментариев.
«Никогда не связывайтесь с домашней ящерицей буйвола»,
«Ух! Он не ящерицу спасать пришёл, он напал на львов, потому что они враги»,
«Хищник становится жертвой»,
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Kruger Sightings
«Целый львиный прайд стоял в стороне и смотрел, когда их детёныш были в смертельной опасности. Какой стыд»,
«Бедный львёнок, надеюсь, он в порядке»,
«Повезло буйволу, что львицы были не голодные. Иначе он бы вместо ящерицы оказался главным блюдом».
Видео с пришедшим на помощь ящерице быком примерно за сутки набрало почти 400 тысяч просмотров.
Весной 2018 года популярность набрало видео с двумя рысями.
Кошачьи ссорились человеческими голосами – здесь подробности.