Прямой эфир

Буйвол напал на львёнка, чтобы защитить ящерицу. Видеофакт

30 мая 2018 13:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости ЮАР. На неделе в Национальном парке Крюгера буйвол атаковал львов, чтобы помочь ящерице.  

На YouTube-канале был опубликован ролик с этим инцидентом. На кадрах видно, как один из львят держит в зубах пресмыкающееся. Львёнок уже положил свою добычу на землю, когда неожиданно к рептилии подоспела помощь.  

Буйвол напал на львёнка, чтобы защитить ящерицу. Видеофакт -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Kruger Sightings  

Проходивший мимо бык увидел происходящее и вступился за ящерицу. Буйвол подбежал ко львёнку и подбросил животное вверх так, что оно несколько раз перевернулось в воздухе. Несмотря на численное преимущество, львы предпочли отступить.  

Буйвол напал на львёнка, чтобы защитить ящерицу. Видеофакт -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Kruger Sightings  

«Вы когда-нибудь видели, как буйвол подбросил льва в воздух, тот сделал три сальто и приземлился на лапы? Теперь видели», – подписал инцидент автор ролика.  

Под видео появилось множество разнообразных комментариев.  

«Никогда не связывайтесь с домашней ящерицей буйвола»,  

«Ух! Он не ящерицу спасать пришёл, он напал на львов, потому что они враги»,  

«Хищник становится жертвой»,  

Буйвол напал на львёнка, чтобы защитить ящерицу. Видеофакт -7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Kruger Sightings  

«Целый львиный прайд стоял в стороне и смотрел, когда их детёныш были в смертельной опасности. Какой стыд»,  

«Бедный львёнок, надеюсь, он в порядке»,  

«Повезло буйволу, что львицы были не голодные. Иначе он бы вместо ящерицы оказался главным блюдом﻿».  

Видео с пришедшим на помощь ящерице быком примерно за сутки набрало почти 400 тысяч просмотров.  

Весной 2018 года популярность набрало видео с двумя рысями.  

Кошачьи ссорились человеческими голосами – здесь подробности.  

# Дикие животные # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
3-летняя дочь Татьяны Навки повторила на льду её олимпийский образ: фотофакт
30 мая 2018 12:32

3-летняя дочь Татьяны Навки повторила на льду её олимпийский образ: фотофакт

Британка не ходила на свидания и живёт уже 107-й год
30 мая 2018 10:47

Британка не ходила на свидания и живёт уже 107-й год

Звезда фильмов о «Гарри Поттере» тайно женился
29 мая 2018 14:54

Звезда фильмов о «Гарри Поттере» тайно женился