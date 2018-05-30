Буйвол напал на львёнка, чтобы защитить ящерицу. Видеофакт

Новости ЮАР. На неделе в Национальном парке Крюгера буйвол атаковал львов, чтобы помочь ящерице. На YouTube-канале был опубликован ролик с этим инцидентом. На кадрах видно, как один из львят держит в зубах пресмыкающееся. Львёнок уже положил свою добычу на землю, когда неожиданно к рептилии подоспела помощь.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Kruger Sightings

Проходивший мимо бык увидел происходящее и вступился за ящерицу. Буйвол подбежал ко львёнку и подбросил животное вверх так, что оно несколько раз перевернулось в воздухе. Несмотря на численное преимущество, львы предпочли отступить.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Kruger Sightings

«Вы когда-нибудь видели, как буйвол подбросил льва в воздух, тот сделал три сальто и приземлился на лапы? Теперь видели», – подписал инцидент автор ролика. Под видео появилось множество разнообразных комментариев. «Никогда не связывайтесь с домашней ящерицей буйвола», «Ух! Он не ящерицу спасать пришёл, он напал на львов, потому что они враги», «Хищник становится жертвой»,

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Kruger Sightings