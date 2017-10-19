Кинопремьеры 19 октября: мир будет уничтожен. Снова

На следующей неделе до широкого проката, наконец, доберется «Матильда», а сейчас свое место под солнцем попытаются отвоевать картины меньшего масштаба. Готический ужастик, байопик о боксере, испанский мультфильм и новый блокбастер, в котором старушку-Землю снова уничтожат – выбрать есть из чего. «Геошторм» реж. Дин Девлин

Фото: imdb.com

На планету в разных точках обрушивается серия всевозможных природных катаклизмов. Лидеры мировых держав объединяются и создают разветвленную сеть орбитальных спутников, способных контролировать климат. Но в системе произошел сбой, и теперь выстроенная для защиты конструкция грозит всей Земле. Начинается гонка со временем, в которой люди должны успеть обнаружить причину сбоя и предотвратить всемирный Геошторм, способный уничтожить все человечество. Давненько в прокате не было фильмов-катастроф (на самом деле нет)! И вот теперь Джерри Брукхаймер спродюссировал очередное кино, где всему человечеству грозит неминуемая гибель от природных катаклизмов. Доверие картина не вызывает – она была снята еще полтора года назад, а все это время ее переписывали и монтировали. Такие фильмы редко получаются удачными, но поклонники Джерарда Батлера и Джима Стерджесса могут попытать удачу – может им и понравится. «Голем» реж. Хуан Карлос Медина

Фото: imdb.com

Лондон, викторианская эпоха. Инспектор Килдер ведет расследование серии жестоких и кровавых убийств. Все улики, оставленные на местах преступлений, указывают на то, что в город вернулось страшное мифическое существо Голем. Инспектор считает, что юная Элизабет Кри, обвиняемая в убийстве мужа, невиновна, а Джон Кри стал жертвой Голема. Расследование приводит Килдера на театральные подмостки, где обвиняемая выступает с песнями и танцами. Именно там следователь осознает, что между реальностью и мифом лежит очень тонкая черта, а правду иногда лучше не знать. Готический фильм ужасов произвел фурор на прошлогоднем кинофестивале в Торонто, но до наших зрителей он добрался только сейчас. Кровавая сказка навеяна викторианскими историями о Джеке-Потрошителе и романтизирует эпоху, когда преступники становились народными героями, а их злодеяния вдохновляли людей на творчество. Картина получилась красивой, но несколько вторичной и предсказуемой, однако это не должно лишить вас удовольствия полюбоваться на как всегда грандиозного Билла Найи в роли инспектора, милую Оливию Кук и красавца Дугласа Бута. «Реальный Рокки» реж. Филипп Фалардо

Фото: imdb.com

Биографическая история боксера-тяжеловеса Чака Уэпнера, жизнь которого резко изменилась после победы над самим Мохаммедом Али. После такого триумфа все не могло оставаться по-прежнему, но Чак не сумел разумно распорядиться фантастическим успехом. Фильм расскажет о его любви к женщинам, азартным играм и о том, как он так и не смог отказаться от славы. В мировой культуре Чак Уэпнер известен не только своей победой над Али, но и тем, что именно с него Сильвестр Сталлоне списал образ Рокки Бальбоа. Но именно серия фильмов о Рокки и играет против «Реального Рокки» − уж слишком вторичным вышла картина, пересказывающая знакомую историю, но уже в более реалистичной манере. А вот кого фильм может заинтересовать, так это поклонников пары Лив Шрайбер-Наоми Уоттс – для актеров эта картина стала последним проектом, в котором они снялись до развода. «Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса» реж. Дэвид Алонсо, Энрике Гато

Фото: imdb.com