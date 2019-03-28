Самая красивая девушка Беларуси показала любимые локации в Минске

Новости Беларуси. Ещё один имиджевый ролик о Минске, в этот раз с участием первой красавицы Беларуси, появился в программе «Метрополитенс», подготовленной журналистами телеканала Euronews.
Новости Беларуси. Ещё один имиджевый ролик о Минске, в этот раз с участием первой красавицы Беларуси, появился в программе «Метрополитенс», подготовленной журналистами телеканала Euronews.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале euronews (на русском)
Видео сделано в честь предстоящих II Европейских игр. На кадрах присутствует не только Мисс Беларусь, но и глава НОК Беларуси Георгий Катулин, а также олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале euronews (на русском)
Катулин устроил экскурсию по Национальному Олимпийскому стадиону Динамо и коротко рассказал о самих Европейских играх в Беларуси.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале euronews (на русском)
Дарья Домрачева покаталась на велосипеде по специально оборудованным дорожкам, прошлась по Немиге и показала панорамный вид на Минск.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале euronews (на русском)
Мария Василевич представила Большой театр и познакомила с заведением, где подают традиционные белорусские блюда и не только. Девушка уверила, что в Беларуси можно найти китайскую кухню, традиционную европейскую и многое другое.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале euronews (на русском)
Недавно Мисс Беларусь поучаствовала в «Красивом забеге».
«Я – настоящий любитель бега» (подробнее здесь).