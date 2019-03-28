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Самая красивая девушка Беларуси показала любимые локации в Минске

28 марта 2019 10:35
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Новости Беларуси. Ещё один имиджевый ролик о Минске, в этот раз с участием первой красавицы Беларуси, появился в программе «Метрополитенс», подготовленной журналистами телеканала Euronews.  

Самая красивая девушка Беларуси показала любимые локации в Минске -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале euronews (на русском)  

Видео сделано в честь предстоящих II Европейских игр. На кадрах присутствует не только Мисс Беларусь, но и глава НОК Беларуси Георгий Катулин, а также олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.  

Самая красивая девушка Беларуси показала любимые локации в Минске -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале euronews (на русском)  

Катулин устроил экскурсию по Национальному Олимпийскому стадиону Динамо и коротко рассказал о самих Европейских играх в Беларуси.  

Самая красивая девушка Беларуси показала любимые локации в Минске -7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале euronews (на русском)  

Дарья Домрачева покаталась на велосипеде по специально оборудованным дорожкам, прошлась по Немиге и показала панорамный вид на Минск.  

Самая красивая девушка Беларуси показала любимые локации в Минске -10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале euronews (на русском)  

Мария Василевич представила Большой театр и познакомила с заведением, где подают традиционные белорусские блюда и не только. Девушка уверила, что в Беларуси можно найти китайскую кухню, традиционную европейскую и многое другое.  

Самая красивая девушка Беларуси показала любимые локации в Минске -13

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале euronews (на русском)  

Недавно Мисс Беларусь поучаствовала в «Красивом забеге».  

«Я – настоящий любитель бега» (подробнее здесь).  

# Европейские игры # калейдоскоп # Георгий Катулин # Дарья Домрачева # Мария Василевич # Видеофакт

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