Фантастика! Житель белорусской деревни кудахчет, как курица. Видеофакт

Новости Беларуси. В деревне Спорово готовят рыбу по интересным рецептам, их узнала съёмочная группа СТВ. В Берёзовском крае вас не только накормят, но и развеселят. В июле споровцы проводят фестиваль юмора.
Новости Беларуси. В деревне Спорово готовят рыбу по интересным рецептам, их узнала съёмочная группа СТВ. В Берёзовском крае вас не только накормят, но и развеселят. В июле споровцы проводят фестиваль юмора.
Житель деревни покудахтал, как курица.
Николай Пашкевич, местный житель:
Которая яичко снесла, она так звонко...
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