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Фантастика! Житель белорусской деревни кудахчет, как курица. Видеофакт

28 марта 2019 10:55
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Новости Беларуси. В деревне Спорово готовят рыбу по интересным рецептам, их узнала съёмочная группа СТВ. В Берёзовском крае вас не только накормят, но и развеселят. В июле споровцы проводят фестиваль юмора.

Фантастика! Житель белорусской деревни кудахчет, как курица. Видеофакт-1


Житель деревни покудахтал, как курица.

Николай Пашкевич, местный житель:
Которая яичко снесла, она так звонко...

Смотрите в видеоматериале.

# Необычное # калейдоскоп # Николай Пашкевич

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