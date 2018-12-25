Меган Маркл и Кейт Миддлтон встретят праздники вместе, но жить будут в разных домах
Новости Великобритании. Меган Маркл и Кейт Миддлтон проведут Рождество вместе.
По информации Daily Mirror, королевская семья отметит праздник в поместье королевы Сандрингем в Норфолке. Здесь по традиции собираются прямые потомки королевы с семьями, друзей и родственников звать не принято.
Однако Маркл и принц Гарри будут жить в главном поместье Сандрингем, а не в соседнем – Анмер-Холл, где остановятся принц Уильям с супругой. Вероятно, что причина – не в ссорах внутри семьи, а в том, что беременной Меган нужен покой, а также в том, что за год семья старшего из братьев стала больше – весной Кейт Миддлтон родила сына.
«Они должны быть лучшими подругами?» Отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон оценили королевские эксперты (читать далее).
Королева уже прибыла в Сандрингем на поезде. Затем к ней присоединились остальные члены семьи, но существует строгая система прибытия гостей.
По информации королевского эксперта, существует приказ по прибытию на мероприятия – более младшие члены семьи приезжают первым, а старшие – последними.
Например, Меган и Гарри приезжают всегда раньше, чем Уильям и Кейт.
Сандрингемское Рождество богато традициями.
В сочельник семья собирается на ужин. Подарки открываются в канун Рождества, так отдается дань немецким корням семьи.
Сам праздник начинается с завтрака – мужчины едят вместе внизу, а женщины – наверху.
Затем семья идет в церковь Святой Марии Магдалины в Норфолк, где их встречает публика. В обед семья собирается за столом, где ест индейку, рождественский пудинг. После обеда все смотрят речь королевы.
Вечером у каждого члена семьи есть время для беседы один на один с королевой. 26 декабря семья принимает участие в традиционной охоте на фазана.
На неделе Меган Маркл пришла на традиционный обед к королеве в старом платье. Кейт Миддлтон – тоже (смотрите здесь).