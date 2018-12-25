Меган Маркл и Кейт Миддлтон встретят праздники вместе, но жить будут в разных домах

По информации Daily Mirror, королевская семья отметит праздник в поместье королевы Сандрингем в Норфолке. Здесь по традиции собираются прямые потомки королевы с семьями, друзей и родственников звать не принято.

Однако Маркл и принц Гарри будут жить в главном поместье Сандрингем, а не в соседнем – Анмер-Холл, где остановятся принц Уильям с супругой. Вероятно, что причина – не в ссорах внутри семьи, а в том, что беременной Меган нужен покой, а также в том, что за год семья старшего из братьев стала больше – весной Кейт Миддлтон родила сына.

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Королева уже прибыла в Сандрингем на поезде. Затем к ней присоединились остальные члены семьи, но существует строгая система прибытия гостей.