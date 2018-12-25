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Меган Маркл и Кейт Миддлтон встретят праздники вместе, но жить будут в разных домах

25 декабря 2018 07:57
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Новости Великобритании. Меган Маркл и Кейт Миддлтон проведут Рождество вместе.

По информации Daily Mirror, королевская семья отметит праздник в поместье королевы Сандрингем в Норфолке. Здесь по традиции собираются прямые потомки королевы с семьями, друзей и родственников звать не принято.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон встретят праздники вместе, но жить будут в разных домах -1

Однако Маркл и принц Гарри будут жить в главном поместье Сандрингем, а не в соседнем – Анмер-Холл, где остановятся принц Уильям с супругой. Вероятно, что причина – не в ссорах внутри семьи, а в том, что беременной Меган нужен покой, а также в том, что за год семья старшего из братьев стала больше – весной Кейт Миддлтон родила сына.

«Они должны быть лучшими подругами?» Отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон оценили королевские эксперты (читать далее).

Королева уже прибыла в Сандрингем на поезде. Затем к ней присоединились остальные члены семьи, но существует строгая система прибытия гостей.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон встретят праздники вместе, но жить будут в разных домах -4

По информации королевского эксперта, существует приказ по прибытию на мероприятия – более младшие члены семьи приезжают первым, а старшие – последними.

Например, Меган и Гарри приезжают всегда раньше, чем Уильям и Кейт.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон встретят праздники вместе, но жить будут в разных домах -7

Сандрингемское Рождество богато традициями.

В сочельник семья собирается на ужин. Подарки открываются в канун Рождества, так отдается дань немецким корням семьи.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон встретят праздники вместе, но жить будут в разных домах -10

Сам праздник начинается с завтрака – мужчины едят вместе внизу, а женщины – наверху.

Затем семья идет в церковь Святой Марии Магдалины в Норфолк, где их встречает публика. В обед семья собирается за столом, где ест индейку, рождественский пудинг. После обеда все смотрят речь королевы.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон встретят праздники вместе, но жить будут в разных домах -13

Вечером у каждого члена семьи есть время для беседы один на один с королевой. 26 декабря семья принимает участие в традиционной охоте на фазана.

На неделе Меган Маркл пришла на традиционный обед к королеве в старом платье. Кейт Миддлтон – тоже (смотрите здесь).

# Королевская семья # калейдоскоп # Кейт Миддлтон # Меган Маркл # Елизавета II # принц Уильям # Принц Гарри # Фотофакт

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