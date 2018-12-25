Фотограф организовала свадьбу для курицы и петуха. У невесты даже была фата
Новости США. Фотограф из США сделала кадры на свадьбе петуха и курицы.
По информации Daily Mail, Эрин Бэнкстон из штата Джорджия решила провести свадьбу для птиц, когда увидела, насколько они неразлучны. Мистер и миссис Мэйфлауэр – именно такие клички получили молодожены.
Женщина потратила около суток на установку алтаря и даже смогла надеть на жениха смокинг, а на невесту – ожерелье.
После публикации снимков в соцсетях, Эрин была ошеломлена большим количеством положительных отзывов.
Фото стали вирусными. Их создательница отмечает, что она хочет повысить осведомленность людей о гуманном обращении с животными.
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