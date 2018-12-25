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Фотограф организовала свадьбу для курицы и петуха. У невесты даже была фата

25 декабря 2018 07:22
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Новости США. Фотограф из США сделала кадры на свадьбе петуха и курицы.

По информации Daily Mail, Эрин Бэнкстон из штата Джорджия решила провести свадьбу для птиц, когда увидела, насколько они неразлучны. Мистер и миссис Мэйфлауэр – именно такие клички получили молодожены.

Фотограф организовала свадьбу для курицы и петуха. У невесты даже была фата-1

Фотограф организовала свадьбу для курицы и петуха. У невесты даже была фата-3

Женщина потратила около суток на установку алтаря и даже смогла надеть на жениха смокинг, а на невесту – ожерелье.

Фотограф организовала свадьбу для курицы и петуха. У невесты даже была фата-6

Фотограф организовала свадьбу для курицы и петуха. У невесты даже была фата-8

После публикации снимков в соцсетях, Эрин была ошеломлена большим количеством положительных отзывов.

Фотограф организовала свадьбу для курицы и петуха. У невесты даже была фата-11

Фотограф организовала свадьбу для курицы и петуха. У невесты даже была фата-13

Фото стали вирусными. Их создательница отмечает, что она хочет повысить осведомленность людей о гуманном обращении с животными.

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# Животные # калейдоскоп # Фотофакт

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