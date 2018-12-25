Фотограф организовала свадьбу для курицы и петуха. У невесты даже была фата

Новости США. Фотограф из США сделала кадры на свадьбе петуха и курицы. По информации Daily Mail, Эрин Бэнкстон из штата Джорджия решила провести свадьбу для птиц, когда увидела, насколько они неразлучны. Мистер и миссис Мэйфлауэр – именно такие клички получили молодожены.

Женщина потратила около суток на установку алтаря и даже смогла надеть на жениха смокинг, а на невесту – ожерелье.

После публикации снимков в соцсетях, Эрин была ошеломлена большим количеством положительных отзывов.