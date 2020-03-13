4 млн просмотров за 15 часов. Клип Little Big бьёт рекорды «Евровидения»

Об этом коллектив сообщил на своей странице в Instagram.

«Впервые в жизни придется посмотреть «Евровидение». Поклонники Little Big о их участии в «Евровидении» ( здесь подробнее ).

12 марта Little Big презентовала песню, с которой отправится на конкурс. Клип на композицию «UNO» менее чем за сутки набрал 4 миллиона просмотров и попал на первое место в тренды YouTube, а также стал самым популярным роликом среди всех участников конкурса в нынешнем году.