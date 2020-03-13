4 млн просмотров за 15 часов. Клип Little Big бьёт рекорды «Евровидения»

Представители России на «Евровидении» – группа Little Big – поедет на «Евровидение» в расширенном составе.
Об этом коллектив сообщил на своей странице в Instagram.
Представители России на «Евровидении» – группа Little Big – поедет на «Евровидение» в расширенном составе.
Об этом коллектив сообщил на своей странице в Instagram.
Скриншот из видео
Усилят команду два участника: солист группы The Hatters – Юрий Музыченко и Флорида Чантурия из группировки «Ленинград».
«Впервые в жизни придется посмотреть «Евровидение». Поклонники Little Big о их участии в «Евровидении» (здесь подробнее).
Фото: instagram.com/littlebigband
Little Big:
Собрали сборную Санкт-Петербурга на «Евровидение-2020».
Little Big – группа из Санкт-Петербурга. В ее состав входят четыре человека: Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов, Софья Таюрская.
Фото: instagram.com/littlebigband
12 марта Little Big презентовала песню, с которой отправится на конкурс. Клип на композицию «UNO» менее чем за сутки набрал 4 миллиона просмотров и попал на первое место в тренды YouTube, а также стал самым популярным роликом среди всех участников конкурса в нынешнем году.
Сам клип смотрите здесь.