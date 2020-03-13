Как легко вымыть ванную комнату? Простые советы

Как придать ванной комнате привлекательный вид? Прежде всего – сделать её чистой. Мы нашли несколько простых советов о том, как заставить вещи сиять.

Смеситель

Чтобы смеситель выглядел так, словно его только что купили, достаточно воспользоваться лимоном. Нужно разрезать плод пополам и одной из половинок протереть металлическое изделие.

Если загрязнение не желает исчезать, можно применить соль. Если и это не помогает, можно попробовать применить уксус. Предварительно надев перчатки, чтобы сберечь кожу рук, нужно вымочить тряпку в уксусе и обмотать её вокруг крана или потереть ею металл.

Очистить ванну, освежить дыхание, убрать пятна. На что способна обычная соль?

Стоит отметить, что уксус нельзя использовать на простом железе и никеле. Если лёгкие способы не помогли, рекомендуется использовать специальное чистящее средство.