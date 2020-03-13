Как легко вымыть ванную комнату? Простые советы
Как придать ванной комнате привлекательный вид? Прежде всего – сделать её чистой. Мы нашли несколько простых советов о том, как заставить вещи сиять.
Смеситель
Чтобы смеситель выглядел так, словно его только что купили, достаточно воспользоваться лимоном. Нужно разрезать плод пополам и одной из половинок протереть металлическое изделие.
Если загрязнение не желает исчезать, можно применить соль. Если и это не помогает, можно попробовать применить уксус. Предварительно надев перчатки, чтобы сберечь кожу рук, нужно вымочить тряпку в уксусе и обмотать её вокруг крана или потереть ею металл.
Очистить ванну, освежить дыхание, убрать пятна. На что способна обычная соль?
Стоит отметить, что уксус нельзя использовать на простом железе и никеле. Если лёгкие способы не помогли, рекомендуется использовать специальное чистящее средство.
Фото: instagram.com/affordablecleaningsolutionsfl
Зеркало
Первый способ – воспользоваться водой и содой. Второй – применить чёрный чай. Заварить три пакетика в воде, перелить чай в бутылку с пульверизатором и распылить на стекло. Затем нужно протереть зеркало.
Третий способ – использовать моющее для посуды. Оно, как и специализированные средства, прекрасно очищает стекло от грязи и жира.
Фото: instagram.com/bogdana_o_mansarde
Ванна
Чтобы очистить ванну от известкового налёта, нужно смешать полстакана пищевой соды, полстакана воды и четверть стакана уксуса. Если ванна акриловая, соду следует заменить лимонным соком.
Если требуется избавиться от жёлтого налёта, можно воспользоваться сухим отбеливателем и водой, смешанными в пропорции 1 к 1. Однако следует учесть, что если ванна покрыта эмалью, то в отбеливателе не должно быть хлора.
Есть несколько способов избавиться от ржавчины. Первый – смешать 100 мл нашатырного спирта и 50 мл перекиси водорода, затем салфеткой нанести раствор на проблемное место и подождать 15 минут. После этого нужно промыть ванну водой.
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Фото: instagram.com/time_with_love
Второй способ – нанести на ржавчину лимонную кислоту, подождать 15 минут и промыть водой. Третий способ – смешать воду и соду в такой пропорции, чтобы смесь по консистенции была похожа на пасту. Далее необходимо нанести пасту на проблемное место и хорошенько потереть его. Затем промываем водой.
Если простые способы не помогают, всегда можно воспользоваться специализированными чистящими средствами, но следует учитывать, из чего сделана ванна, чтобы не испортить её.
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