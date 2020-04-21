Мать троих детей выглядит как школьница. В чём её секрет?

Уроженка России удивляет пользователей соцсетей. И дело вовсе не в том, что она модель, которая росла в Израиле, живёт в Канаде и путешествует по миру. Люди удивляются внешности женщины. 29-летняя Валерия Липовецкая ведёт блоги на YouTube и в Instagram. Мать троих сыновей учит своих подписчиков правильно наносить макияж, делится модными советами, а также даёт рекомендации по питанию, ведь она – профессиональный диетолог.

Фото: instagram.com/garylipovetsky

Ответ на вопрос, почему подписчики доверяют Липовецкой, очевиден. Достаточно посмотреть на блогера, ведь она выглядит как школьница. По словам Валерии, незнакомые люди часто думают, что она не мать мальчишек, а их сестра. Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются?

Фото: instagram.com/valerialipovetsky

Итак, что же модель предлагает делать, чтобы замедлить старение? Во-первых, перед тем, как выйти из душа, надо постоять 20 секунд под холодной водой, чтобы укрепить сосуды и улучшить кровообращение. Однако следует помнить, это сродни закаливанию, а закаливаться нужно постепенно – сперва тёплая вода, потом – прохладная. А когда станет комфортно, можно переходить к холодной воде.

Фото: instagram.com/valerialipovetsky

Во-вторых, Валерия пользуется сывороткой с витамином С и кремом с ретинолом. По словам блогера, это осветляет её кожу, придаёт ей здоровый вид и замедляет старение. Заботимся о коже вокруг глаз. Пять советов Эвелины Хромченко

Фото: instagram.com/valerialipovetsky

В-третьих, занятия спортом. Липовецкая регулярно размещает ролики со своими тренировками, показывая подписчикам, что без труда поддержать фигуру не получится. Попутно укрепляется и организм. В-четвёртых, Валерия рекомендует любить себя. Даже если человеку что-то не нравится в его теле, он не должен говорить «Я ненавижу себя» или «У меня некрасивый живот». Уроженка России считает, что негативные эмоции мешают становиться лучше. Поэтому нужно работать над проблемой, а не злиться на себя. В-пятых, блогер применяет дыхательные практики. Они улучшают не только настроение, но и самочувствие.

Фото: instagram.com/valerialipovetsky