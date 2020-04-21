Мать троих детей выглядит как школьница. В чём её секрет?
Уроженка России удивляет пользователей соцсетей. И дело вовсе не в том, что она модель, которая росла в Израиле, живёт в Канаде и путешествует по миру. Люди удивляются внешности женщины.
29-летняя Валерия Липовецкая ведёт блоги на YouTube и в Instagram. Мать троих сыновей учит своих подписчиков правильно наносить макияж, делится модными советами, а также даёт рекомендации по питанию, ведь она – профессиональный диетолог.
Фото: instagram.com/garylipovetsky
Ответ на вопрос, почему подписчики доверяют Липовецкой, очевиден. Достаточно посмотреть на блогера, ведь она выглядит как школьница. По словам Валерии, незнакомые люди часто думают, что она не мать мальчишек, а их сестра.
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Фото: instagram.com/valerialipovetsky
Итак, что же модель предлагает делать, чтобы замедлить старение?
Во-первых, перед тем, как выйти из душа, надо постоять 20 секунд под холодной водой, чтобы укрепить сосуды и улучшить кровообращение. Однако следует помнить, это сродни закаливанию, а закаливаться нужно постепенно – сперва тёплая вода, потом – прохладная. А когда станет комфортно, можно переходить к холодной воде.
Фото: instagram.com/valerialipovetsky
Во-вторых, Валерия пользуется сывороткой с витамином С и кремом с ретинолом. По словам блогера, это осветляет её кожу, придаёт ей здоровый вид и замедляет старение.
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Фото: instagram.com/valerialipovetsky
В-третьих, занятия спортом. Липовецкая регулярно размещает ролики со своими тренировками, показывая подписчикам, что без труда поддержать фигуру не получится. Попутно укрепляется и организм.
В-четвёртых, Валерия рекомендует любить себя. Даже если человеку что-то не нравится в его теле, он не должен говорить «Я ненавижу себя» или «У меня некрасивый живот». Уроженка России считает, что негативные эмоции мешают становиться лучше. Поэтому нужно работать над проблемой, а не злиться на себя.
В-пятых, блогер применяет дыхательные практики. Они улучшают не только настроение, но и самочувствие.
Фото: instagram.com/valerialipovetsky
Хотя Липовецкая честно рассказывает о том, что делает ради сохранения молодости, многие пользователи склонны думать, что тут дело не только в здоровом образе жизни и кремах. Подписчики женщины подозревают, что ей просто повезло с генетикой. Валерия этого не отрицает.
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