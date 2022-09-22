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В Японии выпустили газировку со вкусом пельменей, но люди не оценили

22 сентября 2022 08:53
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Японская компания выпустила газировку со вкусом пельменей. Люди, которые успели ее попробовать, назвали худшим напитком в своей жизни. Рассказываем, почему ужасна эта новинка.

В Японии выпустили газировку со вкусом пельменей, но люди не оценили -1


Фото: Oddity Central

Гедза – традиционные жаренные японские пельмени. Поэтому и газировка получила название «Сидр Gyoza», или «газировка Gyoza», сообщает издание Oddity Central. Напиток отличается резким вкусом пельменей. После открытия бутылки появляется сильный запах, который описывается как смесь масла чили, уксуса, соевого соуса, чеснока и имбиря. Запах настолько яркий, что производитель рекомендует открывать лимонад на свежем воздухе.

В Японии выпустили газировку со вкусом пельменей, но люди не оценили -4


Фото: Oddity Central

Люди, которые попробовали напиток, назвали его худшей газировкой, которую они когда-либо пробовали и сравнили ее с запахом изо рта старика. Некоторые даже пожаловались на рвоту после выпитой новинки. И это неудивительно, пельмени в жидкой форме – звучит как минимум странно.

В Японии выпустили газировку со вкусом пельменей, но люди не оценили -7


Фото: Oddity Central

К счастью или к сожалению, напиток Gyoza пока можно купить только в Японии.

Это не единственное странное изобретение. Недавно одна известная компания выпустила кроссовки с настоящим пивом в подошвах. Зачем людям такая обувь и в чем логика производителя – читайте здесь.

# Еда # калейдоскоп # Фотофакт

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