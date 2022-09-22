В Японии выпустили газировку со вкусом пельменей, но люди не оценили

Японская компания выпустила газировку со вкусом пельменей. Люди, которые успели ее попробовать, назвали худшим напитком в своей жизни. Рассказываем, почему ужасна эта новинка.



Фото: Oddity Central

Гедза – традиционные жаренные японские пельмени. Поэтому и газировка получила название «Сидр Gyoza», или «газировка Gyoza», сообщает издание Oddity Central. Напиток отличается резким вкусом пельменей. После открытия бутылки появляется сильный запах, который описывается как смесь масла чили, уксуса, соевого соуса, чеснока и имбиря. Запах настолько яркий, что производитель рекомендует открывать лимонад на свежем воздухе.



Фото: Oddity Central

Люди, которые попробовали напиток, назвали его худшей газировкой, которую они когда-либо пробовали и сравнили ее с запахом изо рта старика. Некоторые даже пожаловались на рвоту после выпитой новинки. И это неудивительно, пельмени в жидкой форме – звучит как минимум странно.



Фото: Oddity Central