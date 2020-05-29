Маша выросла настоящий красавицей. Смотрите, как изменились актёры сериала «Воронины»
В 2019 году закончился один из самых популярных российских комедийных сериалов – «Воронины». Кинокартина сразу начала показывать высокие рейтинги, поэтому за первым сезоном последовал второй. И постепенно сериал разросся до 24 сезонов.
Многое изменилось за десять лет, актёры становились старше и опытнее, а происходящее на экране – ещё смешнее. Эта кинокартина легко и забавно рассказала о жизни обычной семьи, за что и была тепло принята зрителями.
И пусть с момента завершения проекта прошло не так много времени, мы решили вспомнить, как выглядели актёры в самом начале, и какими они стали теперь.
Помните Дашу Васнецову из «Папиных дочек»? Вот, как она сейчас выглядит
Константин Воронин – Георгий Дронов
Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/georgy_dronov_official
Вера Воронина – Екатерина Волкова
Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/volkovihome
Николай Воронин – Борис Клюев
Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/svaty_serial2020
Галина Воронина – Анна Фроловцева
Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/dni_rojdeniya_akterov_
Леонид Воронин – Станислав Дужников
Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/stas_duzhnikov
Анастасия Воронина – Юлия Куварзина
Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/ykuvarzina_official
Мария Воронина – Мария Ильюхина
Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/maria_iliukhina
Кирилл и Филипп Воронины – Филипп и Кирилл Воробьёвы (Михины)
Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/tanyamikhina
Кстати, ранее мы показывали, как выросли актрисы, которые сыграли роль внучки Жени в сериале «Сваты».
Только посмотрите, какими они стали (здесь подробнее).