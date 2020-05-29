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Маша выросла настоящий красавицей. Смотрите, как изменились актёры сериала «Воронины»

29 мая 2020 12:38
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В 2019 году закончился один из самых популярных российских комедийных сериалов – «Воронины». Кинокартина сразу начала показывать высокие рейтинги, поэтому за первым сезоном последовал второй. И постепенно сериал разросся до 24 сезонов. 

Многое изменилось за десять лет, актёры становились старше и опытнее, а происходящее на экране – ещё смешнее. Эта кинокартина легко и забавно рассказала о жизни обычной семьи, за что и была тепло принята зрителями. 

И пусть с момента завершения проекта прошло не так много времени, мы решили вспомнить, как выглядели актёры в самом начале, и какими они стали теперь. 

Помните Дашу Васнецову из «Папиных дочек»? Вот, как она сейчас выглядит 

Константин Воронин – Георгий Дронов 

Маша выросла настоящий красавицей. Смотрите, как изменились актёры сериала «Воронины» -1

Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/georgy_dronov_official 

Вера Воронина – Екатерина Волкова 

Маша выросла настоящий красавицей. Смотрите, как изменились актёры сериала «Воронины» -4

Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/volkovihome 

Николай Воронин – Борис Клюев 

Маша выросла настоящий красавицей. Смотрите, как изменились актёры сериала «Воронины» -7

Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/svaty_serial2020 

Галина Воронина – Анна Фроловцева 

Маша выросла настоящий красавицей. Смотрите, как изменились актёры сериала «Воронины» -10

Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/dni_rojdeniya_akterov_ 

Леонид Воронин – Станислав Дужников 

Маша выросла настоящий красавицей. Смотрите, как изменились актёры сериала «Воронины» -13

Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/stas_duzhnikov 

Анастасия Воронина – Юлия Куварзина 

Маша выросла настоящий красавицей. Смотрите, как изменились актёры сериала «Воронины» -16

Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/ykuvarzina_official 

Мария Воронина – Мария Ильюхина 

Маша выросла настоящий красавицей. Смотрите, как изменились актёры сериала «Воронины» -19

Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/maria_iliukhina 

Кирилл и Филипп Воронины – Филипп и Кирилл Воробьёвы (Михины) 

Маша выросла настоящий красавицей. Смотрите, как изменились актёры сериала «Воронины» -22

Фото: кадр из сериала «Воронины» и instagram.com/tanyamikhina 

Кстати, ранее мы показывали, как выросли актрисы, которые сыграли роль внучки Жени в сериале «Сваты».  

Только посмотрите, какими они стали (здесь подробнее).   

# Кино # калейдоскоп # Фотофакт

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