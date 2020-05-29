Маша выросла настоящий красавицей. Смотрите, как изменились актёры сериала «Воронины»

В 2019 году закончился один из самых популярных российских комедийных сериалов – «Воронины». Кинокартина сразу начала показывать высокие рейтинги, поэтому за первым сезоном последовал второй. И постепенно сериал разросся до 24 сезонов.

Многое изменилось за десять лет, актёры становились старше и опытнее, а происходящее на экране – ещё смешнее. Эта кинокартина легко и забавно рассказала о жизни обычной семьи, за что и была тепло принята зрителями.

И пусть с момента завершения проекта прошло не так много времени, мы решили вспомнить, как выглядели актёры в самом начале, и какими они стали теперь.

Помните Дашу Васнецову из «Папиных дочек»? Вот, как она сейчас выглядит

Константин Воронин – Георгий Дронов