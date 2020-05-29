«Эта книга неимоверно затягивает». Любовь Черкашина посоветовала, что почитать

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне:

Доброе утро! Я хочу с вами поделиться своими любимыми книгами и теми книгами, которые я читаю сейчас. Одна из любимых моих книг еще с детства – это «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого.

В данный момент я читаю вот такую замечательную книгу, даже не трилогию, это «Неаполитанский квартет» Элены Ферранте. Это уже третья книжка. Автор так здорово передает атмосферу Неаполя и вообще итальянских характеров, что очень здорово, и эта книга неимоверно затягивает. На самом деле для меня большой показатель, когда книги заканчиваются, а тебе хочется, чтобы была еще дополнительная страничка.

И книга, которую я достаточно быстро прочла, она очень легкая, очень романтичная, очень атмосферная – это Николя Барро «Париж – всегда хорошая идея». И вот знаете, когда вы прочтете эту книжку, вы так же скажете, как и автор, что действительно Париж – это всегда хорошая идея.