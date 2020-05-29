Девушки сравнили фотографии, которые делают они и их парни. Разница вас рассмешит

Что важно в отношениях между юношами и девушками, мужчинами и женщинами? Конечно, это любовь, забота, внимательность к мелочам. А ещё очень важно уметь делать красивые фотографии своей второй половинки. И если парни обычно не жалуются, то девушки часто остаются недовольны своими партнёрами.

В какой-то момент представительницы прекрасного пола больше не смогли сдерживать своё негодование и решили выяснить: действительно ли мужчины фотографируют хуже или это только так кажется. Результат проверки смотрите ниже.