Девушки сравнили фотографии, которые делают они и их парни. Разница вас рассмешит
Что важно в отношениях между юношами и девушками, мужчинами и женщинами? Конечно, это любовь, забота, внимательность к мелочам. А ещё очень важно уметь делать красивые фотографии своей второй половинки. И если парни обычно не жалуются, то девушки часто остаются недовольны своими партнёрами.
В какой-то момент представительницы прекрасного пола больше не смогли сдерживать своё негодование и решили выяснить: действительно ли мужчины фотографируют хуже или это только так кажется. Результат проверки смотрите ниже.
Фото: twitter.com/madisonhaas131
Фото: twitter.com/smileykyleigh78
Фото: twitter.com/miasarash
Фото: twitter.com/shelb_lorcher
Фото: twitter.com/dixielioness
Фото: twitter.com/katiwirtz
Фото: twitter.com/rubyyfrankish
Фото: twitter.com/courtsjoyce
Фото: twitter.com/annaclendening
Фото: twitter.com/jadentolson
Фото: twitter.com/oliviafarmerr_
Кстати, ещё в отношениях очень важно хорошее чувство юмора.
Вот несколько примеров, когда скучно не бывает (здесь подробнее).