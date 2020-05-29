Чем насыщеннее окраска, тем больше полезных веществ. Чем фиолетовый картофель лучше обычного

Практически каждый год селекционеры преподносят нам сюрпризы, предлагая новые сорта различных растений, в том числе и знакомых всем огородных культур. Правда, в новом и неожиданном виде. Так было с черными томатами и белыми огурцами.

Последнее время повышенный интерес огородников вызывает картофель, точнее его фиолетовые сорта. Можно встретить мнение, что это достижение генной инженерии, но ученые утверждают: цветная окраска мякоти и кожуры – это кропотливая селекционная работа с дикими видами. В Беларуси она уже ведется не первый год. Вскоре наши картофелеводы предложат покупателям и собственные сорта.

Юлия Гунько, заведующая отделом селекции картофеля Института картофелеводства Беларуси:

Фиолетовый картофель – это тот же самый картофель, просто он создавался с помощью диких видов. У нас в центре создано более 200 сорт-образцов, которые сейчас проходят испытания по разным биохимическим хозяйственно-полезным, ценным признакам. По заключению испытания сорт будет передан в госсортоиспытание. Пока еще такие сорта у нас не появились.

Непривычные оттенки картофеля нередко вызывают опасение у потребителей. Специалисты говорят – зря, цветной картофель полезен. Чем насыщеннее окраска клубня, тем больше в нем полезных веществ, антиоксидантов. Фиолетовая картошечка, утверждают те, кто ее попробовал, очень вкусная. Молодой картофель этих сортов хорош в любом виде: в отварном, жареном и даже в драниках и чипсах.

Юлия Гунько:

Не стоит бояться, по вкусовым качествам – это обычный картофель. Он так же может развариваться и не развариваться, в зависимости тоже от группы спелости. Он имеет разный цвет пигментированной мякоти: от бледно-фиолетового до ярко-фиолетового, розового, красного.