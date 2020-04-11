Маша и Медведь рассказали, как весело проводить время дома

Новости России. Главные герои популярного российского мультсериала придумали множество идей, которые помогут интересно провести время дома. В ролике Маша предложила посмотреть мультики, сделать смешные фотографии или снять ролики и делиться ими с друзьями в соцсетях, организовать театральные постановки, порисовать. Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Маша и Медведь»

А немного ранее студия Анимаккорд выпустила ещё одно занятное видео о том, что если нужно находиться дома, можно сделать много полезных дел. Например, навести порядок, приготовить поесть и сделать зарядку.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Маша и Медведь»