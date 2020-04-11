Маша и Медведь рассказали, как весело проводить время дома
Новости России. Главные герои популярного российского мультсериала придумали множество идей, которые помогут интересно провести время дома.
В ролике Маша предложила посмотреть мультики, сделать смешные фотографии или снять ролики и делиться ими с друзьями в соцсетях, организовать театральные постановки, порисовать.
Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Маша и Медведь»
А немного ранее студия Анимаккорд выпустила ещё одно занятное видео о том, что если нужно находиться дома, можно сделать много полезных дел. Например, навести порядок, приготовить поесть и сделать зарядку.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Маша и Медведь»
Кстати, вы знаете, как выглядят девочки, подарившие свои голоса Маше?
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