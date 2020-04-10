Как избавиться от морщин в домашних условиях? Это средство есть у каждого дома

Красивым человеком быть приятно. А ещё учёные доказали, что красивые люди успешнее их менее привлекательных коллег. По этим и не только причинам мы все уделяем внимание своей внешности. И если мужчины чаще просто стараются поддерживать себя в форме и хотя бы иногда сбривать бороду, женщины готовы изобретать самые невероятные способы, чтобы избавиться от практически незаметной морщинки. Оказывается, в этом деле может помочь молоко. Об этом рассказали в программе «Теория заговора» на Первом канале. «Молоко – это прекрасный косметический готовый продукт. В молоке содержатся альфа-аминокислоты, которые обновляют верхний слой кожи, удаляют омертвевшие клетки. За счёт этого мы достигаем эффекта разглаживания мелких морщин», – объяснила врач-косметолог Олеся Нилова. Как продлить молодость. Пять советов от 61-летней женщины, которая работает в индустрии красоты

Фото: кадр из программы «Теория заговора» на Первом канале Есть два способа использования молока для борьбы с морщинами. Первый – в самом прямом смысле принимать молочные ванны или просто пить молоко. Второй – приготовить крем или смузи. Итак, как приготовить полезный крем? Для этого понадобятся молоко, картофельный крахмал, мёд и отруби. Берём 4 столовых ложки молока, подогреваем его, затем добавляем одну ложку крахмала и перемешиваем. После этого добавляем ложку мёда и вновь перемешиваем. Крем готов. В молоке есть активные жиры, благодаря которым оно может проводить в кожу все полезные вещества. Если хочется сделать скраб, то в уже готовый крем нужно положить ложку отрубей. Стоит уточнить, что все крема с мёдом можно использовать не чаще 1 раза в неделю. Чем заменить румяна и подводку для глаз? Полезные лайфхаки по макияжу

Фото: кадр из программы «Теория заговора» на Первом канале Кстати, если готовить крем не хочется, можно окунуть лицо в тарелку с молоком. Достаточно сделать 5-10 раз по 5 секунд. Однако здесь нужно учитывать важный момент: чем более сухая кожа, тем более жирным должно быть молоко. И наоборот. Не стоит забывать и про самый простой способ – можно просто пить по стакану молока в день. Если хочется получить от этого ещё больше пользы – стоит попробовать приготовить витаминный смузи. Для этого понадобятся: полстакана молока, чуть больше стакана ряженки, 300 г голубики (можно заменить смородиной или малиной), горсть грецких орехов и столовая ложка мёда. Грецкие орехи нужно измельчить в кофемолке, после чего пересыпать их в блендер. Туда же отправляются голубика, мёд, ряженка и молоко. Далее следует закрыть крышку блендера и смешать ингредиенты. После этого можно смело пить получившийся смузи. Похудение для ленивых. Семь способов немного сбросить вес без напряжённых тренировок