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Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт готовится стать отцом

11 апреля 2020 06:44
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Новости Великобритании. Актёр Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер», и его девушка Джорджия Грум скоро станут родителями.

Как сообщает Just Jared, представитель пары подтвердил информацию, что Грум беременна. Сейчас актёры заняты подготовкой к своей особенной новой роли и просят всех уважать их право на личную жизнь.

Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт готовится стать отцом -1

Фото: Backgrid 

Гринт и Грум начали встречаться в 2011 году. В прошлом году ходили слухи, что пара может пожениться, однако актёры ничего не говорили по этому поводу. Кроме того, Руперт долгое время не называл имя избранницы, с которой встречался. Вместо этого актёр рассказывал, что для него в девушке важнее всего отличное чувство юмора.

Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт готовится стать отцом -4

Фото: Backgrid 

О своём желании завести ребёнка Гринт заговорил после 30-летия. По словам британца, он и дальше планирует жить спокойно, играть интересных персонажей и улучшать актёрское мастерство, однако теперь ему захотелось стать отцом.

Кстати, есть и другие актёры «Гарри Поттера», которые не любят афишировать свою жизнь.

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# Звезды # калейдоскоп # Руперт Гринт # Джорджия Грум # Фотофакт

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