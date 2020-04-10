Прямой эфир

Прошли десятилетия. Показываем российских знаменитостей, которые почти не постарели

10 апреля 2020 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Иногда можно подумать, будто знаменитости сделаны из другого теста. Да, конечно, стоит признать, что в них есть что-то особенное, ведь они смогли добиться успеха и известности. Однако есть у них другая интересная черта – они медленнее стареют. 

Легко догадаться, что дело не только в генетике, но и в хорошем уходе за собой. Знаменитости не могут себе позволить плохо выглядеть в кадре, а ведь их фотографируют гораздо чаще, чем других людей. Так давайте посмотрим, насколько они (не)изменились за десятки лет. 

Ольга Кабо, 15 лет и 52 года 

Прошли десятилетия. Показываем российских знаменитостей, которые почти не постарели-1

Фото: instagram.com/kabo_olga 

Валерия, 32 года и 51 год 

Прошли десятилетия. Показываем российских знаменитостей, которые почти не постарели-4

Фото: vk.com/valeriya_rus 

Ирина Аллегрова, 47 лет и 68 лет 

Прошли десятилетия. Показываем российских знаменитостей, которые почти не постарели-7

Фото: vk.com/irinaallegrova_ru 

Натали, 25 лет и 46 лет 

Прошли десятилетия. Показываем российских знаменитостей, которые почти не постарели-10

Фото: instagram.com/natali_star74 

Влад Сташевский, около 25 лет и 46 лет 

Прошли десятилетия. Показываем российских знаменитостей, которые почти не постарели-13

Фото: vk.com/stasnevskyiforever 

Оксана Фандера, 23 года и 52 года 

Прошли десятилетия. Показываем российских знаменитостей, которые почти не постарели-16

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/veriga10 

Екатерина Андреева, 26 лет и 54 года 

Прошли десятилетия. Показываем российских знаменитостей, которые почти не постарели-19

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/ekaterinaandreeva_official 

Кстати, ранее мы показывали, как изменились популярные телеведущие.

Взглянуть на молодых Дроздова и Кизякова можно здесь

# Звезды # калейдоскоп # Ольга Кабо # Валерия # Ирина Аллегрова # Натали # Влад Сташевский # Оксана Фандера # Екатерина Андреева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как избавиться от морщин в домашних условиях? Это средство есть у каждого дома
10 апреля 2020 10:19

Как избавиться от морщин в домашних условиях? Это средство есть у каждого дома

Волшебная банка. Женщина придумала, как не отказывать просьбам детей куда-нибудь сходить
10 апреля 2020 08:39

Волшебная банка. Женщина придумала, как не отказывать просьбам детей куда-нибудь сходить

Лично знакомы. Кейт Миддлтон назвала свою любимую знаменитость
10 апреля 2020 07:45

Лично знакомы. Кейт Миддлтон назвала свою любимую знаменитость