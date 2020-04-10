Прошли десятилетия. Показываем российских знаменитостей, которые почти не постарели
Иногда можно подумать, будто знаменитости сделаны из другого теста. Да, конечно, стоит признать, что в них есть что-то особенное, ведь они смогли добиться успеха и известности. Однако есть у них другая интересная черта – они медленнее стареют.
Легко догадаться, что дело не только в генетике, но и в хорошем уходе за собой. Знаменитости не могут себе позволить плохо выглядеть в кадре, а ведь их фотографируют гораздо чаще, чем других людей. Так давайте посмотрим, насколько они (не)изменились за десятки лет.
Ольга Кабо, 15 лет и 52 года
Фото: instagram.com/kabo_olga
Валерия, 32 года и 51 год
Фото: vk.com/valeriya_rus
Ирина Аллегрова, 47 лет и 68 лет
Фото: vk.com/irinaallegrova_ru
Натали, 25 лет и 46 лет
Фото: instagram.com/natali_star74
Влад Сташевский, около 25 лет и 46 лет
Фото: vk.com/stasnevskyiforever
Оксана Фандера, 23 года и 52 года
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/veriga10
Екатерина Андреева, 26 лет и 54 года
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/ekaterinaandreeva_official
Кстати, ранее мы показывали, как изменились популярные телеведущие.
Взглянуть на молодых Дроздова и Кизякова можно здесь.