Прошли десятилетия. Показываем российских знаменитостей, которые почти не постарели

Иногда можно подумать, будто знаменитости сделаны из другого теста. Да, конечно, стоит признать, что в них есть что-то особенное, ведь они смогли добиться успеха и известности. Однако есть у них другая интересная черта – они медленнее стареют.

Легко догадаться, что дело не только в генетике, но и в хорошем уходе за собой. Знаменитости не могут себе позволить плохо выглядеть в кадре, а ведь их фотографируют гораздо чаще, чем других людей. Так давайте посмотрим, насколько они (не)изменились за десятки лет.

Ольга Кабо, 15 лет и 52 года