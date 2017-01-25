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Бэкхем подловил сына на прогуле школы, когда тот вел трансляцию в соцсети

25 января 2017 09:45
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Новости США. В то время, когда 17-летний сын прославленного футболиста должен был находиться в школе, он отвечал на вопросы своих подписчиков в социальной сети. Дэвид Бэкхем поймал Бруклина с поличным.

«Ты должен быть в школе», – отметился в комментариях к онлайн-трансляции Бэкхем-старший.

Бэкхем подловил сына на прогуле школы, когда тот вел трансляцию в соцсети-1



Поклонники Бэкхема похвалили своего кумира. Впрочем, они отмечают, что семья Бэкхемов уже давно стала примером для подражания. То, как Дэвид и Виктория воспитывают детей, вдохновляет семьи во всем мире.

Напомним, в многочисленных интервью Дэвид говорил о том, каково это, быть отцом. 

Дэвид Бэкхем, футболист:
Моя малышка подошла ко мне недавно и сказала: «Папа, я так люблю тебя. Но ты мне не нравишься, ты пухлый». Став отцом, я стал еще и водителем такси. Я забираю детей из дома в 7 утра и отвожу в 4 разных школы. Но если честно, быть отцом прекрасно. Я люблю проводить время с ними, и быть их водителем. Харпер обожает, когда я отвожу ее в школу. 

Фотофакт: Дэвид Бекхэм шьет платья для кукол любимой дочери (здесь подробнее).

# Фотофакт # калейдоскоп # Воспитание детей

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