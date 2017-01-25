Бэкхем подловил сына на прогуле школы, когда тот вел трансляцию в соцсети

Новости США. В то время, когда 17-летний сын прославленного футболиста должен был находиться в школе, он отвечал на вопросы своих подписчиков в социальной сети. Дэвид Бэкхем поймал Бруклина с поличным. «Ты должен быть в школе», – отметился в комментариях к онлайн-трансляции Бэкхем-старший.





Поклонники Бэкхема похвалили своего кумира. Впрочем, они отмечают, что семья Бэкхемов уже давно стала примером для подражания. То, как Дэвид и Виктория воспитывают детей, вдохновляет семьи во всем мире.