Мальчик ждал встречи с Салахом всё лето, даже врезался в столб и разбил нос. И он добился своего

Новости Великобритании. В Мелвуде неподалёку от тренировочной базы «Ливерпуля» двое юных фанатов так хотели встретиться с нападающим Мохаммедом Салахом, что один из детей врезался в столб. Эту историю рассказал отчим мальчишек Джо Купер.

«Спасибо, что вернулся проверить моих ребят, после того как Луис отправил себя в нокаут», – поблагодарил мужчина на своей странице в Twitter.

Как сообщает Sky Sports, история произошла 10 августа. 11-летний Луис Фаулер и его брат Исаак все свои летние каникулы ждали возможности встретить игрока «Ливерпуля» Салаха. Когда в субботу подростки увидели футболиста, который садился в свою машину, мальчики побежали за ним.