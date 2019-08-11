Мальчик ждал встречи с Салахом всё лето, даже врезался в столб и разбил нос. И он добился своего
Новости Великобритании. В Мелвуде неподалёку от тренировочной базы «Ливерпуля» двое юных фанатов так хотели встретиться с нападающим Мохаммедом Салахом, что один из детей врезался в столб. Эту историю рассказал отчим мальчишек Джо Купер.
«Спасибо, что вернулся проверить моих ребят, после того как Луис отправил себя в нокаут», – поблагодарил мужчина на своей странице в Twitter.
Как сообщает Sky Sports, история произошла 10 августа. 11-летний Луис Фаулер и его брат Исаак все свои летние каникулы ждали возможности встретить игрока «Ливерпуля» Салаха. Когда в субботу подростки увидели футболиста, который садился в свою машину, мальчики побежали за ним.
Фото: twitter.com/joecooper93
Поскольку Луис постоянно оборачивался, в какой-то момент он врезался в столб, разбил себе нос и потерял сознание. Мохаммед заметил это и вышел из автомобиля, чтобы проверить состояние юного фаната.
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Ребята очень обрадовались и бросились обниматься с игроком «Ливерпуля». Подростки успели сфотографироваться с Салахом, а затем Луиса забрала скорая помощь, чтобы отвезти в больницу и проверить его здоровье.
Фото: twitter.com/joecooper93
В конце мальчик добавил, что готов ещё раз разбить нос, чтобы встретиться с Мохаммедом, но врачи пригрозили, что в таком случае он может остаться без носа.
Несколько лет назад произошла другая трогательная история, связанная с футболистами. Мальчик бегал в полиэтиленовом пакете с надписью «Месси».
Фотографии с ребёнком увидел сам Лионель, который подарил две футболки и мяч своему маленькому фанату (здесь подробнее).