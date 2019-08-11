Прямой эфир

«Ухожу в монастырь». После инцидента с Фадеевым Наргиз собралась оставить сцену

11 августа 2019 14:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Певица Наргиз заявила о своём намерении уйти в монастырь. Такая информация появилась у артистки в Instagram-аккаунте.

«В связи со сложившимся обстоятельством, ухожу в монастырь! Кто со мной?», – написала исполнительница.

Такие мысли появились у Наргиз после того, как продюсер Максим Фадеев прекратил с ней сотрудничество и запретил исполнять свои песни. Всего это 21 композиция, которая была создана за пять лет совместной деятельности. В результате этого певице пришлось сообщить своим поклонникам, что она не сможет выступить на запланированных концертах.

«Ухожу в монастырь». После инцидента с Фадеевым Наргиз собралась оставить сцену-1

Фото: instagram.com/nargizzakirova_official

Пока исполнительница пытается привлечь внимание Фадеева, чтобы узнать причину его действий, продюсер хранит молчание. Почти.

«Нужно пройти через пропасть, чтобы оказаться на другом берегу. Именно так начинается всё новое. Не разрушив, не построишь! Всем обновления!»,написал Фадеев на своей странице в Instagram цитату из книги «Мне тебя обещали», автором которой является Эльчин Сафарли.

«Люди перестали бороться за отношения»: Эльчин Сафарли о том, что счастье не любит тишину и почему не надо говорить женщинам о любви

Примерно такими же словами поклонники Наргиз поддерживают певицу и советуют ей не падать духом.

О расторжении контракта между Фадеевым и Наргиз, а также об отмене гастрольного тура исполнительницы стало известно несколько дней назад.

« Я непременно встречусь с вами!» (подробнее здесь).

# Звезды # калейдоскоп # Наргиз # Максим Фадеев # Эльчин Сафарли

Другие новости рубрики

Все новости
Возраст не имеет значения. Семь примеров стильных женщин, которым больше 60 лет
11 августа 2019 12:54

Возраст не имеет значения. Семь примеров стильных женщин, которым больше 60 лет

Дети так быстро растут. Гарри и Лиза Галкины примерили свадебные наряды
11 августа 2019 11:25

Дети так быстро растут. Гарри и Лиза Галкины примерили свадебные наряды

Жуткая деталь на фотографии со школьницей испугала пользователей соцсетей
11 августа 2019 10:47

Жуткая деталь на фотографии со школьницей испугала пользователей соцсетей