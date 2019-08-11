Зубастый монстр. На берег Волги выбросилась крупная рыба

«На левом берегу «Куйбышевского водохранилища» в районе Портпосёлка, Центральный район, г.о. Тольятти», – уточняется в сообществе в «ВКонтакте» место, где были обнаружены рыбы.

Новости России. На берегу Волги была обнаружена зубастая рыба, которая выбросилась на сушу. Очевидцы поделились фотографиями.

Рыба на фотографии – это сом. Пользователи соцсети высказали разные мнение о произошедшем. Кто-то отметил, что мор рыб – естественное явление, которое случается время от времени. А кто-то предположил, что вода в реке могла оказаться загрязнена, в результате чего рыб выбросило на берег.

Кстати, недавно в России была замечена необычная рыба, которая служит предвестником катаклизмов.