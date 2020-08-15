Помидоры в желе и огурцы по-болгарски. Простые рецепты от шеф-повара

Новости Беларуси. Август – самое время заготовок на зиму. Из года в год хозяйки делают огромные запасы консервации, рассказали в программе «Плюс-минус». Все это уже стало частью нашей культуры.
Новости Беларуси. Август – самое время заготовок на зиму. Из года в год хозяйки делают огромные запасы консервации, рассказали в программе «Плюс-минус». Все это уже стало частью нашей культуры.
Ни один праздничный стол не обходится без соленых огурчиков, салатов или грибов.
Наш шеф-повар предлагает быстрые и простые рецепты заготовок на любой вкус.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Август – это самое подходящее время для приготовления закаток. Сегодня мы покажем вам два простых рецепта, которые вы можете повторить дома. Это помидоры в желе и огурцы по-болгарски.
Для этого нам понадобится: красный лук, томаты, огурцы, желатин, лавровый лист, душистый перец и обычный перец.
Мы заранее подготовили рассол, добавили туда уксус, соль, сахар, закипятили. Сейчас мы подогреваем его и добавляем желатин. На дно банки мы добавляем лавровый лист, душистый перец и гвоздику.
В банку закладываем томаты, прослаиваем красным луком. Заливаем нашим рассолом и закатываем банку.
Для приготовления второй закатки в воду добавляем соль, сахар и доводим до кипения. На дно банки выкладываем лавровый листы и душистый перец. Добавляем в банку огурцы. Заливаем рассолом и закатываем.
Наши закатки готовы. Оставляем их в темном прохладном помещении, и через неделю они готовы к употреблению.