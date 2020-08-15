Помидоры в желе и огурцы по-болгарски. Простые рецепты от шеф-повара

Новости Беларуси. Август – самое время заготовок на зиму. Из года в год хозяйки делают огромные запасы консервации, рассказали в программе «Плюс-минус» . Все это уже стало частью нашей культуры.

Наш шеф-повар предлагает быстрые и простые рецепты заготовок на любой вкус.

Ни один праздничный стол не обходится без соленых огурчиков, салатов или грибов.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Август – это самое подходящее время для приготовления закаток. Сегодня мы покажем вам два простых рецепта, которые вы можете повторить дома. Это помидоры в желе и огурцы по-болгарски.

Для этого нам понадобится: красный лук, томаты, огурцы, желатин, лавровый лист, душистый перец и обычный перец.