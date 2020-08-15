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Помидоры в желе и огурцы по-болгарски. Простые рецепты от шеф-повара

15 августа 2020 20:05
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Новости Беларуси. Август – самое время заготовок на зиму. Из года в год хозяйки делают огромные запасы консервации, рассказали в программе «Плюс-минус». Все это уже стало частью нашей культуры.

Помидоры в желе и огурцы по-болгарски. Простые рецепты от шеф-повара-1

Ни один праздничный стол не обходится без соленых огурчиков, салатов или грибов.

Наш шеф-повар предлагает быстрые и простые рецепты заготовок на любой вкус.

Помидоры в желе и огурцы по-болгарски. Простые рецепты от шеф-повара-4

Вадим Парханович, шеф-повар:
Август – это самое подходящее время для приготовления закаток. Сегодня мы покажем вам два простых рецепта, которые вы можете повторить дома. Это помидоры в желе и огурцы по-болгарски.

Для этого нам понадобится: красный лук, томаты, огурцы, желатин, лавровый лист, душистый перец и обычный перец.

Помидоры в желе и огурцы по-болгарски. Простые рецепты от шеф-повара-7

Помидоры в желе и огурцы по-болгарски. Простые рецепты от шеф-повара-9

Мы заранее подготовили рассол, добавили туда уксус, соль, сахар, закипятили. Сейчас мы подогреваем его и добавляем желатин. На дно банки мы добавляем лавровый лист, душистый перец и гвоздику.

В банку закладываем томаты, прослаиваем красным луком. Заливаем нашим рассолом и закатываем банку.

Помидоры в желе и огурцы по-болгарски. Простые рецепты от шеф-повара-12

Помидоры в желе и огурцы по-болгарски. Простые рецепты от шеф-повара-14

Для приготовления второй закатки в воду добавляем соль, сахар и доводим до кипения. На дно банки выкладываем лавровый листы и душистый перец. Добавляем в банку огурцы. Заливаем рассолом и закатываем.

Помидоры в желе и огурцы по-болгарски. Простые рецепты от шеф-повара-17

Помидоры в желе и огурцы по-болгарски. Простые рецепты от шеф-повара-19

Наши закатки готовы. Оставляем их в темном прохладном помещении, и через неделю они готовы к употреблению.

# Рецепты # общество # Вадим Парханович # Фотофакт

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