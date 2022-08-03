Такого Джонни Деппа вы ещё не видели! Показываем, как изменились популярные актёры
Их имена знает каждый. Ведь наверняка вы хоть раз видели фильмы с участием Леонардо Ди Каприо, Джонни Деппом и Киану Ривзом. Однако годы идут, и наши любимые герои кинокартин стали выглядеть иначе. В этой статье мы покажем, как изменились покорители зрительских сердец.
Леонардо Ди Каприо
Фото: imdb.com/кадр из фильма «Зубастики 3»
Фото: imdb.com/кадр из фильма «Ромео + Джульетта»
Фото: imdb.com/кадр из фильма «Титаник»
Фото: imdb.com/кадр из фильма «Не смотри наверх»
Фото: tiktok.com/@aloongtimeago
Джонни Депп
Фото: tiktok.com/@aloongtimeago
Фото: imdb.com/кадр из фильма «Эдвард руки-ножницы»
Фото: imdb.com/кадр из фильма «Во всё тяжкое»
Фото: tiktok.com/@aloongtimeago
Фото: tiktok.com/@aloongtimeago
Киану Ривз
Фото: tiktok.com/@aloongtimeago
Фото: imdb.com/кадр из фильма «Дом у озера»
Фото: imdb.com/кадр из фильма «Кто ты»
Фото: imdb.com/кадр из фильма «Джон Уик 4»
Фото: tiktok.com/@aloongtimeago
Теперь пора перейти и к российским звёздам. Ранее мы рассказывались, как изменились актёры фильма «Каникулы строгого режима», – подробности здесь.