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Такого Джонни Деппа вы ещё не видели! Показываем, как изменились популярные актёры

03 августа 2022 13:23
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Их имена знает каждый. Ведь наверняка вы хоть раз видели фильмы с участием Леонардо Ди Каприо, Джонни Деппом и Киану Ривзом. Однако годы идут, и наши любимые герои кинокартин стали выглядеть иначе. В этой статье мы покажем, как изменились покорители зрительских сердец.  

Леонардо Ди Каприо  

Такого Джонни Деппа вы ещё не видели! Показываем, как изменились популярные актёры-1

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Зубастики 3»

Такого Джонни Деппа вы ещё не видели! Показываем, как изменились популярные актёры-3

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Ромео + Джульетта»

Такого Джонни Деппа вы ещё не видели! Показываем, как изменились популярные актёры-5

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Титаник»

Такого Джонни Деппа вы ещё не видели! Показываем, как изменились популярные актёры-7

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Не смотри наверх»

Такого Джонни Деппа вы ещё не видели! Показываем, как изменились популярные актёры-9

Фото: tiktok.com/@aloongtimeago

Джонни Депп  

Такого Джонни Деппа вы ещё не видели! Показываем, как изменились популярные актёры-12

Фото: tiktok.com/@aloongtimeago

Такого Джонни Деппа вы ещё не видели! Показываем, как изменились популярные актёры-14

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Эдвард руки-ножницы»

Такого Джонни Деппа вы ещё не видели! Показываем, как изменились популярные актёры-16

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Во всё тяжкое»

Такого Джонни Деппа вы ещё не видели! Показываем, как изменились популярные актёры-18

Фото: tiktok.com/@aloongtimeago

Такого Джонни Деппа вы ещё не видели! Показываем, как изменились популярные актёры-20

Фото: tiktok.com/@aloongtimeago

Киану Ривз  

Такого Джонни Деппа вы ещё не видели! Показываем, как изменились популярные актёры-23

Фото: tiktok.com/@aloongtimeago

Такого Джонни Деппа вы ещё не видели! Показываем, как изменились популярные актёры-25

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Дом у озера»

Такого Джонни Деппа вы ещё не видели! Показываем, как изменились популярные актёры-27

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Кто ты»

Такого Джонни Деппа вы ещё не видели! Показываем, как изменились популярные актёры-29

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Джон Уик 4»

Такого Джонни Деппа вы ещё не видели! Показываем, как изменились популярные актёры-31

Фото: tiktok.com/@aloongtimeago

Теперь пора перейти и к российским звёздам. Ранее мы рассказывались, как изменились актёры фильма «Каникулы строгого режима», – подробности здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Леонардо Ди Каприо # Джонни Депп # Киану Ривз # Фотофакт

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