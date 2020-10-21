Магнитная буря продлится целых пять дней. Как её пережить?

С 22 по 26 октября ожидаются умеренно сильные магнитные бури. Пик придётся на 24-25 октября.

В субботу и воскресенье уровень магнитной бури оценивается в G1 или 5Kp (планетарный индекс). В остальные дни явление не превысит 4 балла по Kp.

Сразу стоит отметить, что уровни 1-4 по Kp практически не ощущаются даже самыми метеочувствительными людьми. Заметной магнитная буря становится с 5Kp. В этом случае люди могут чувствовать лёгкую слабость, головокружение. Однако даже это может причинить неудобства. Как же справиться метеочувствительным людям?

Следите за питанием и гуляйте на свежем воздухе. Как пережить магнитные бури

Во-первых, меньше физических нагрузок. Для спортивных людей это отличный повод взять небольшой перерыв, например, пропустить утреннюю пробежку и поспать немного дольше. Из-за одной пропущенной тренировки организм не ослабнет, наоборот, наберётся сил.

Во-вторых, нужно пить больше воды. Разумеется, насильно вливать её в себя не надо. Будет полезно взять с собой на работу или ещё куда-нибудь, если нет желания провести это время дома, бутылку воды, чтобы всегда была возможность восполнить потерю жидкости.

В-третьих, отказаться или уменьшить количество жирной, жареной и острой пищи. А вот пощёлкать орешки или семечки, наоборот, полезно.