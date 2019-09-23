Чем опасны магнитные бури и как их пережить?
Доводилось ли вам видеть полярное сияние? Если да, то понравилось ли вам? Возможно, и нет, но мы будем исходить из предположения, что вам понравилось.
Так вот, пока одни люди наслаждаются красивым видом, другие в это время принимают медикаменты, поскольку страдают метеочувствительностью. Возможно, через пару поколений они эволюционируют и обретут связь с силой, тогда страдать от зависти будут уже те, у кого нет повышенной метеочувствительности, но это уже совсем другая история.
Поскольку магнитные бури случаются регулярно, мы решили разобраться, какие уровни бурь бывают и чем они опасны. И, конечно, в конце будет несколько советов как пережить возмущение геомагнитного поля.
G1 – самая слабая из магнитных бурь. Случается до 1 700 раз за 11 лет (1 солнечный цикл). Могут возникать помехи в электросетях. В северных регионах буря может оказать влияние на миграцию животных. Большинство людей не замечает изменений в самочувствии.
G2 – второй уровень возмущения геомагнитного поля. Наблюдается до 600 раз за 11 лет. В энергосистемах, расположенных в высоких широтах, могут происходить сбои напряжения. Возможны неполадки на трансформаторных подстанциях. Лёгкое недомогание чувствуют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Страдающие астмой могут ощущать затруднённое дыхание.
G3 – буря средней силы. Происходит около 200 раз за один солнечный цикл. Возможны проблемы с техникой, она может произвольно включаться и выключаться. Повышена вероятность сбоев системы сигнализации. Возникают помехи при радионавигации и навигации по спутникам. У людей могут возникать колебания артериального давления. Также буря влияет на настроение людей, вызывая повышенную раздражительность.
G4 – сильное возмущение геомагнитного поля. Случается примерно 100 раз за 11 лет. Высока вероятность скачков напряжения, возникают сбои в защитных системах. Ухудшается точность навигации по спутникам. Коротковолновая связь неустойчива. У людей может ухудшаться скорость реакции, организм выделяет больше гормонов стресса. Страдающие нестабильной психикой могут испытывать дополнительные проблемы с концентрацией. Возможны вспышки депрессий и неадекватных поступков. Чаще случаются аварии на дорогах.
G5 – сильнейшая магнитная буря. Наблюдается около 4 раз за один солнечный цикл. Возможны скачки напряжения в промышленных электросетях. Энергосистемы и трансформаторные подстанции могут отключиться или выйти из строя. Спутниковая навигация ухудшается на несколько дней. У большинства людей ожидаются головные боли и общая слабость. Возможны панические атаки.
Теперь перейдём к советам о том, как пережить магнитную бурю.
1. Меньше физических нагрузок.
2. Обеспечить приток свежего воздуха.
3. Метеочувствительным людям нужно заранее положить неподалёку лекарства.
4. Если есть возможность – спать во время бури.
5. Чтобы избежать сильных колебаний настроения, характерных для G4 и G5, глубоко и ровно дышать, а также не употреблять алкоголь.
6. Выпить минералку с мёдом и лимоном. Также хорошим вариантом будет мятный чай.
7. Можно принять контрастный душ, но делать это лучше сидя, и когда в доме кто-нибудь есть, чтобы в случае потери сознания была оказана необходимая помощь.
8. Не нервничать. И, желательно, найти для себя приятное занятие, чтобы при G4 и G5 не стать участником какого-нибудь конфликта.