Чем опасны магнитные бури и как их пережить?

Доводилось ли вам видеть полярное сияние? Если да, то понравилось ли вам? Возможно, и нет, но мы будем исходить из предположения, что вам понравилось. Так вот, пока одни люди наслаждаются красивым видом, другие в это время принимают медикаменты, поскольку страдают метеочувствительностью. Возможно, через пару поколений они эволюционируют и обретут связь с силой, тогда страдать от зависти будут уже те, у кого нет повышенной метеочувствительности, но это уже совсем другая история. Поскольку магнитные бури случаются регулярно, мы решили разобраться, какие уровни бурь бывают и чем они опасны. И, конечно, в конце будет несколько советов как пережить возмущение геомагнитного поля.

Фото: pixabay.com

G1 – самая слабая из магнитных бурь. Случается до 1 700 раз за 11 лет (1 солнечный цикл). Могут возникать помехи в электросетях. В северных регионах буря может оказать влияние на миграцию животных. Большинство людей не замечает изменений в самочувствии. G2 – второй уровень возмущения геомагнитного поля. Наблюдается до 600 раз за 11 лет. В энергосистемах, расположенных в высоких широтах, могут происходить сбои напряжения. Возможны неполадки на трансформаторных подстанциях. Лёгкое недомогание чувствуют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Страдающие астмой могут ощущать затруднённое дыхание. G3 – буря средней силы. Происходит около 200 раз за один солнечный цикл. Возможны проблемы с техникой, она может произвольно включаться и выключаться. Повышена вероятность сбоев системы сигнализации. Возникают помехи при радионавигации и навигации по спутникам. У людей могут возникать колебания артериального давления. Также буря влияет на настроение людей, вызывая повышенную раздражительность.

Фото: pixabay.com

G4 – сильное возмущение геомагнитного поля. Случается примерно 100 раз за 11 лет. Высока вероятность скачков напряжения, возникают сбои в защитных системах. Ухудшается точность навигации по спутникам. Коротковолновая связь неустойчива. У людей может ухудшаться скорость реакции, организм выделяет больше гормонов стресса. Страдающие нестабильной психикой могут испытывать дополнительные проблемы с концентрацией. Возможны вспышки депрессий и неадекватных поступков. Чаще случаются аварии на дорогах. G5 – сильнейшая магнитная буря. Наблюдается около 4 раз за один солнечный цикл. Возможны скачки напряжения в промышленных электросетях. Энергосистемы и трансформаторные подстанции могут отключиться или выйти из строя. Спутниковая навигация ухудшается на несколько дней. У большинства людей ожидаются головные боли и общая слабость. Возможны панические атаки. Теперь перейдём к советам о том, как пережить магнитную бурю. 1. Меньше физических нагрузок. 2. Обеспечить приток свежего воздуха. 3. Метеочувствительным людям нужно заранее положить неподалёку лекарства. 4. Если есть возможность – спать во время бури.

Фото: pixabay.com