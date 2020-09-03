Следите за питанием и гуляйте на свежем воздухе. Как пережить магнитные бури

Врачи советуют следить за рационом питания: лучше отказаться от жирной и жареной пищи, которая долго переваривается. Также не следует злоупотреблять острыми блюдами. Добавьте в свой рацион продукты, которые богаты магнием. Например, авокадо, зелень, бобовые, орехи и семечки.

Бывает так, что многие люди во время магнитных бурь чувствуют дискомфорт. Больше всего этому подвержены те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или психическими расстройствами, а также аллергики. Человечество никак не может повлиять на этот природный процесс, но может позаботиться о своем самочувствии в такие дни.

Не забывайте потреблять достаточное количество воды. Во время магнитных бурь лучше отказаться от кофе и алкоголя и перейти на травяные чаи. Утром в чай хорошо добавлять имбирь, кардамон, мускатный орех, тимьян. Эти пряности отлично бодрят. Не ешьте много соленого, потому что соль задерживает жидкость в организме и ведет к повышению давления.

Для того, чтобы чувствовать себя более бодро, примите утром контрастный душ. Так организм быстрее проснется. Вечером, наоборот, рекомендовано принимать расслабляющую ванну с хвоей и морской солью, чтобы успокоиться перед сном.

Постарайтесь больше времени проводить на свежем воздухе. Можно запланировать поездку на дачу или пикник. Чаще проветривайте помещение, в котором проводите большую часть времени. Если работаете в офисе, то старайтесь делать перерывы на отдых, не концентрируйте свое внимание долго на чем-то одном.

Если во время магнитных бурь вас мучают сильные головные боли, то стоит принять аспирин или успокоительные. Кстати, гвоздика тоже снимает головные боли и нормализует состояние сосудов. А людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо уменьшить физическую нагрузку. Не забывайте высыпаться, иначе будете чувствовать постоянную сонливость.