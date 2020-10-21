«Бывает, что человек ожесточился и ему кажется, что в его душе нет места для доброты, но это ошибка, это временно»

Наверное, многие из нас слышали фразу: «Все твои мысли кто-то другой уже выразил, лучше тебя. Так что, если не знаешь, что сказать — позаимствуй у Великих». Она прозвучала в популярном фильме «Американская история X».

Одним из людей, чьи высказывания достойны внимания, является и знаменитый актёр Евгений Леонов. Он известен как невероятно добрый и светлый человек. Вот семь цитат, которые раскрывают не только самого Леонова, но и глаза на мир.

«Страх – это ещё не слабость. Вот если страх заставляет тебя отступить, если ты бережёшь свои силы и в результате уменьшаешься сам – это слабость».

Был в жизни актёра один пугающий случай. Во время съёмок фильма «Полосатый рейс», ему сказали, что между ним и тигром будет пуленепробиваемое стекло. Но потом это стекло убрали, не предупредив Евгения. Что было дальше, видели все: Леонов выпрыгнул из ванны и убежал.