«Бывает, что человек ожесточился и ему кажется, что в его душе нет места для доброты, но это ошибка, это временно»
Наверное, многие из нас слышали фразу: «Все твои мысли кто-то другой уже выразил, лучше тебя. Так что, если не знаешь, что сказать — позаимствуй у Великих». Она прозвучала в популярном фильме «Американская история X».
Одним из людей, чьи высказывания достойны внимания, является и знаменитый актёр Евгений Леонов. Он известен как невероятно добрый и светлый человек. Вот семь цитат, которые раскрывают не только самого Леонова, но и глаза на мир.
«Страх – это ещё не слабость. Вот если страх заставляет тебя отступить, если ты бережёшь свои силы и в результате уменьшаешься сам – это слабость».
Был в жизни актёра один пугающий случай. Во время съёмок фильма «Полосатый рейс», ему сказали, что между ним и тигром будет пуленепробиваемое стекло. Но потом это стекло убрали, не предупредив Евгения. Что было дальше, видели все: Леонов выпрыгнул из ванны и убежал.
Фото: instagram.com/istoriyagram
«Вообще-то, я думаю, совсем неспособных к добру людей нет. Бывает, что человек ожесточился и ему кажется, что в его душе нет места для доброты, но это ошибка, это временно: не совершая добрых дел, человек чувствует себя неуютно в этом мире».
Для съёмок в картине «За спичками» Евгений приезжал в Финляндию. Там его попросили выступить перед студентами и преподавателями. Когда актёр вышел на сцену, то услышал свист и сбежал. Потом Леонову рассказали, что в Финляндии свистят, чтобы показать свою радость. Тогда и сам актёр свистнул.
Фото: instagram.com/kino.cccp
«Есть ли в твоей жизни человек, перед которым ты не боишься быть маленьким, глупым, безоружным, во всей наготе своего откровения? Этот человек твоя защита».
И снова история со съёмок «Полосатого рейса». В 1959 году Евгений получил послание, что у него родился сын Андрей. Актёр был так переполнен радостью, что схватил одного из тигров за голову и поцеловал его в нос.
Фото: кадр из фильма «Не имей сто рублей»
«Доброжелательность может быть свойством души, а может быть хорошими манерами. И в этом не сразу разберёшься, к сожалению».
Хотя сейчас Леонов известен как замечательный во всех отношениях человек, при первой встрече с режиссёром Георгием Данелией он произвёл неприятное впечатление. Ещё не прочитав сценарий к фильму «Тридцать три», актёр перешёл к денежному вопросу. Это вызвало у режиссёра раздражение, но потом они поладили.
Фото: кадр из фильма «Мимино»
«Одиночество – чувство горькое, но иногда полезно в душу свою посмотреть, а раз в себя смотришь – что-то ты там находишь».
Возможно, на эти мысли Леонова навела его юность. У будущего знаменитого актёра были сложности с девушками. Многие находили его милым, но почти никто не хотел с ним встречаться. Однажды, ещё будучи студентом, на вечеринке он попросил девушку о поцелуе. Она отказалась. Евгений расплакался и убежал.
«Но подумай, разве же это нормально – желание демонстрировать свою любовь? Мне кажется, надо быть тише, осторожнее, лучше пусть никто не знает, ведь любовь – тайна твоя душевная».
Как ни странно, эти слова больше характеризуют супругу и сына Леонова. В те времена знаменитости не рассказывали подробности личной жизни, но все видели, как Евгений обожал жену и ребёнка. А вот они, хоть и были рады такому отношению, вели себя очень сдержанно.
Фото: instagram.com/kino.cccp
«Всё, что рождается без больших душевных затрат, оказывается ерундой».
О том, насколько любим был Леонов, можно судить лишь по одному примеру. Когда 29 января 1994 года он собирался на спектакль, у актёра случился отрыв тромба. Он умер. Но люди, которые пришли посмотреть на игру Евгения, не сдали билеты, они зажгли свечи и два часа стояли возле театра.
Фото: instagram.com/dnevniki_znamenitostey
Ранее мы собрали несколько редких фотографий советских актёров. Взглянуть на снимки Леонова, Тереховой и Бодрова можно здесь.