«Почему ты не можешь разбудить меня нормально?» Парень показал, как помог девушке проснуться утром
В основном девушки любят романтичных парней. Строго говоря, это индивидуально, но если верить фильмам и сериалам, то всё-таки любят. Один молодой человек решил трогательно разбудить свою любимую серенадой, но выбрал для этого не самую подходящую песню.
Пользователь TikTok под ником YX записал свои труды на видео, которое набрало более пяти с половиной миллионов просмотров. Есть несколько ключевых действий.
Фото: tiktok.com/@y.x.official
Вот девушка YX мирно спит. Далее парень ставит колонку возле её головы. Затем он начинает нежно петь фальцетом «ты опоздала на работу». После этого девушка дёргается и просыпается. Вероятно, если бы действие не записывалось на камеру, далее последовала бы месть за «приятное утро».
Фото: tiktok.com/@y.x.official
«Почему ты не можешь разбудить меня как нормальный человек?» – пожаловалась девушка.
Объясняя причины своих действий, мужчина пропел, что его возлюбленная спала слишком долго. Именно поэтому он решил ей помочь.
Фото: tiktok.com/@y.x.official
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