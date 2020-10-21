«Почему ты не можешь разбудить меня нормально?» Парень показал, как помог девушке проснуться утром

В основном девушки любят романтичных парней. Строго говоря, это индивидуально, но если верить фильмам и сериалам, то всё-таки любят. Один молодой человек решил трогательно разбудить свою любимую серенадой, но выбрал для этого не самую подходящую песню.

Пользователь TikTok под ником YX записал свои труды на видео, которое набрало более пяти с половиной миллионов просмотров. Есть несколько ключевых действий.